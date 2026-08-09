Roma. El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

"Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el Papa.

Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles".

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"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", añadió.

El Pontífice estadounidense también expresó su preocupación "por la trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid," y renovó su llamamiento "a quienes están en primera línea para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil".

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Asimismo, pidió "a la comunidad internacional que respalde estos esfuerzos y proporcione un alivio inmediato".

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"Rezo para que el Señor pueda poner fin al sufrimiento de quienes padecen, convertir los corazones de quienes infligen tanta violencia y conceder la paz tan esperada", señaló.

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Nuevo intercambio de ataques

La noche del sábado al domingo, Rusia y Ucrania intercambiaron nuevamente ataques que mataron a civiles e hirieron a muchos otros en ambos bandos, informaron autoridades locales.

Los ataques rusos a gran escala con misiles contra ciudades ucranianas se han vuelto casi rutinarios en las últimas semanas, mientras Moscú aprovecha la crítica escasez de interceptores de Ucrania para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, única arma de defensa antiaérea en su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

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En los últimos ataques, drones ucranianos mataron a cinco personas e hirieron a otras dos docenas, entre ellas un niño de 4 años, en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según la administración regional.

En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de gran altura en el distrito Saltivskyi, donde mataron a dos personas e hirieron a 13, de acuerdo con el jefe regional, Oleh Syniehubov. Otras ocho personas resultaron heridas en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa después de que “decenas de misiles y drones” golpearan la ciudad y la región circundante, según el jefe de la administración local, Oleh Kiper.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ha presionado durante meses a otros países, especialmente a Estados Unidos, para que envíen a Ucrania más sistemas Patriot, que se han vuelto más escasos por la guerra de Irán, al sostener que son cruciales para proteger a los civiles.

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Si eso no ocurre, Zelensky quiere fabricar munición para los Patriot en Ucrania u obtener la aprobación del ejecutivo tecnológico Elon Musk para usar su sistema de comunicaciones satelitales Starlink para guiar ataques dentro de Rusia que puedan alcanzar sus lanzadores de misiles.