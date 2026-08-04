La etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX - empresa del multimillonario Elon Musk- impactará la superficie de la Luna durante la madrugada del miércoles 5 de agosto, después de permanecer más de un año y medio a la deriva en el espacio.

El choque, que no representa ningún riesgo para la Tierra, será seguido por la comunidad científica porque permitirá estudiar un impacto del que se conocen todos sus parámetros.

El objeto viajará a una velocidad cercana a los 8 mil 700 kilómetros por hora y, aunque será difícil observar el momento exacto desde la Tierra, la colisión dejará un nuevo cráter que podrá ser analizado por las sondas que orbitan el satélite natural.

Cohete Falcon 9. Foto: X @SpaceX

¿Por qué el cohete de SpaceX terminará impactando la Luna?

La etapa superior del Falcon 9 fue lanzada en enero de 2025 para colocar en trayectoria lunar dos módulos comerciales: Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y Resilience, desarrollado por la empresa japonesa Ispace.

Una vez cumplida su misión, el cohete ya no contaba con combustible suficiente para regresar a la Tierra ni para modificar su trayectoria. Desde entonces permaneció desplazándose sin control hasta que la gravedad de la Luna terminó atrayéndolo hacia su superficie.

El objeto mide más de 12 metros, pesa alrededor de cuatro toneladas y forma parte de los componentes que no pueden reutilizarse en este tipo de lanzamientos. Mientras la primera etapa del Falcon 9 regresa para aterrizar y volver a utilizarse, la segunda permanece en el espacio tras liberar su carga útil.

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¿Qué misión cumplía el Falcon 9 antes de quedar a la deriva?

El lanzamiento estaba integrado en el programa Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), impulsado por la NASA como parte de Artemis, la estrategia con la que busca fortalecer la exploración de la Luna y preparar el regreso de astronautas para establecer una presencia sostenida en su superficie.

Gracias a esa misión, los módulos comerciales emprendieron su viaje con éxito, mientras que la etapa superior quedó abandonada en el espacio, donde permaneció durante más de un año hasta llegar al final de su recorrido.

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Falcon 9, Space X. Foto: EFE

¿Por qué este impacto tiene valor para la ciencia?

A diferencia de los meteoritos que chocan de forma natural contra la Luna, este evento permitirá realizar estudios con información muy precisa.

Los investigadores conocen la masa, la velocidad, la trayectoria y el ángulo de impacto del objeto, identificado en los registros orbitales como 2025-010D. Contar con esos datos permitirá comparar los resultados obtenidos con modelos científicos y comprender mejor cómo se forman los cráteres lunares.

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¿A qué hora chocará el cohete de SpaceX contra la Luna?

El impacto está previsto para las 00:35 horas, tiempo de México, durante la madrugada del miércoles.

Las mejores condiciones para intentar seguir el fenómeno se presentarán en América del Sur y en las latitudes medias de América del Norte, donde la oscuridad favorecerá la observación.

Sin embargo, los especialistas consideran que será complicado apreciar un destello, debido a que el choque ocurrirá muy cerca del borde visible del disco lunar y en una región iluminada por el Sol.

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