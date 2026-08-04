Cada vez son más las escenas virales que causan indignación en internet y desatan la conversación entre usuarios de redes sociales. Esta semana una discusión entre una mujer y un conductor de aplicación llamó la atención de los internautas.

El altercado ocurrió este fin de semana en el municipio de Ramos Arizpe en Coahuila, cuando el trabajador se estacionó frente a la banqueta de la propiedad, para consultar la dirección de una entrega a domicilio en el mapa de su celular.

El momento quedo registrado en video, gracias a una cámara que motociclista portaba. Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibido por los usuarios de redes, quienes apodaron a la mujer bajo el nombre de "Lady Banqueta".

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(Photo by John VIZCAINO / AFP)

¿Cuál fue el reclamo de la mujer?

La mujer le señaló al conductor, identificado como Lázaro, que no se estacionara en la banqueta que se encontraba afuera de su domicilio, sino que parqueara en la plaza de la zona habitacional, ya que estaba invadiendo propiedad privada.

Ante la insistencia de la mujer, el trabajador recalcó que no se movería, pues no estaba estacionado en su vivienda. En respuesta, la mujer amenazó con llamar a una patrulla y se alejó para hablar por teléfono, mientras que el motociclista contactó a la dueño del pedido y se acercó a su domicilio.

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No obstante, la mujer lo siguió a pie, para encarar también a su vecina. La clienta calmó un poco la situación, explicando que el GPS de la aplicación podía fallar y arrojar una ubicación errónea, lo que dejó poco convencida a la mujer, quien continuó grabando al motociclista.

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El video ya supera en la plataforma de TikTok los 6 millones de reproducciones. Luego de que el caso se viralizara en redes, diversos repartidores en motocicleta de otras aplicaciones se reunieron al exterior de la vivienda de la señora, como un acto de solidaridad para su compañero.

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