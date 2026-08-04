Un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado en calles de la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:40 horas sobre Avenida Carlos Lazo, en el cruce con Javier Barros Sierra, donde policías de Tránsito acudieron tras el reporte de una persona atropellada.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron al adulto mayor tendido sobre la cinta asfáltica. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que únicamente certificaron el fallecimiento.

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De acuerdo con el reporte policial, la víctima permanece en calidad de desconocida y la causa precisa de la muerte será determinada por las autoridades ministeriales.

Los primeros informes señalan que no hubo una persona responsable detenida, por lo que el conductor involucrado presuntamente abandonó el lugar tras el atropellamiento.

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La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar la carpeta de investigación.

LL