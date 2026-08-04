Metrópoli | 04-08-26 | 14:43 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes 4 de agosto en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, y Xochimilco.

En esas demarcaciones se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, así como , entre las 14:30 y las 21:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

vr/cr

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