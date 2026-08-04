La espera terminó y la Leagues Cup levanta el telón de una nueva edición cargada de expectativas.

El torneo reúne a algunos de los clubes más importantes de Norteamérica, ha adquirido un valor especial por la intensidad de sus enfrentamientos y por la oportunidad que ofrece de medir el verdadero nivel entre la Liga MX y la MLS.

Los equipos llegan con objetivos claros y la obligación de responder desde las primeras jornadas. Para muchos, el certamen representa la posibilidad de potenciar su nivel con miras al torneo local; para otros, la oportunidad de confirmar el buen momento que atraviesan y pelear por un trofeo que ha incrementado su prestigio años con año.

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Los primeros duelos entre los equipos de México y Estados Unidos están por ponerse en marcha, marcando el inicio de una nueva edición de la Leagues Cup. Con la ilusión de arrancar con el pie derecho y sumar puntos importantes desde el comienzo, los clubes buscarán imponer condiciones en un torneo que ha ganado protagonismo en la región.

A continuación, te compartimos toda la información para que no te pierdas el debut de tu equipo favorito y sigas de cerca sus primeros pasos en el certamen.

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