La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó los señalamientos del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que cuestionó la Recomendación 208VG/2026 sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

En un posicionamiento difundido este martes, el organismo aseguró que el documento “no criminaliza, estigmatiza ni descalifica” a organizaciones de la sociedad civil, y negó que busque trasladar la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones acreditadas.

Sostuvo que el apartado de la recomendación referente a la participación de organizaciones civiles únicamente incorpora “hechos verificables” y un análisis contextual para reconstruir las distintas narrativas que influyeron en uno de los casos de mayor impacto nacional.

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“Analizar la participación de actores involucrados en un proceso histórico no implica atribuirles responsabilidad por las violaciones a derechos humanos acreditadas ni trasladar hacia ellos las obligaciones que corresponden al Estado mexicano”, afirmó.

El Consejo Consultivo del Mecanismo había señalado que la recomendación podía generar estigmatización hacia organizaciones defensoras de derechos humanos y cuestionó la metodología utilizada por la CNDH, así como la inclusión de información relacionada con financiamiento y actuación de organizaciones civiles.

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Ante ello, la Comisión aseguró que no propone ni promueve acciones de persecución fiscal contra ninguna organización ni plantea el uso del Servicio de Administración Tributaria como mecanismo de presión.

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Explicó que la información incorporada en la recomendación fue obtenida mediante solicitudes de transparencia y que su inclusión respondió a la necesidad de “contextualizar y transparentar la participación de los distintos actores involucrados” en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

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La CNDH defendió que la revisión de recursos con los que operan organizaciones sociales, organismos internacionales, medios de comunicación y otros actores forma parte del escrutinio público cuando intervienen en asuntos de interés nacional.

Sobre la petición para que el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitiera un deslinde de la recomendación, la Comisión afirmó que resulta improcedente, al señalar que dicho programa forma parte del mismo órgano constitucional autónomo y que las recomendaciones representan la posición institucional de la CNDH.

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El organismo también negó que en la Recomendación 208VG/2026 haya formulado señalamientos contra organizaciones defensoras de derechos humanos y aseguró que su función implica analizar todos los elementos y actores que hayan incidido en los hechos investigados.

“La Comisión Nacional considera que varias de las preocupaciones expresadas derivan de una interpretación parcial de la Recomendación 208VG/2026. Es necesaria leerla toda y entenderla integralmente”, indicó.

También reiteró su disposición al diálogo con el Consejo Consultivo del Mecanismo y con los actores vinculados con la defensa de derechos humanos, al tiempo que defendió que la investigación busca fortalecer el derecho a la verdad, la rendición de cuentas y la garantía de no repetición.

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aov/bmc