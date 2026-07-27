La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la reciente recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Ayotzinapa.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de julio en Palacio Nacional, confió en que pronto la Comisión para la Verdad y el fiscal del caso, Mauricio Pazarán, puedan dar más información sobre líneas de investigación “y avances muy importantes”.

“Y en ese momento podríamos ya platicar del informe de la CNDH. Lo dejaría ahí para que podamos mostrar todas las pruebas de lo que ha encontrado esta investigación, y desde lo que se viene haciendo antes y lo que ahora se ha trabajado, dijo.

Al señalarle que padres y madres de los normalistas desaparecidos no fueron consultados por la CNDH a cargo de Rosario Piedra, la Mandataria federal aseguró que se tiene “mucha comunicación” con los familiares.

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“Por respeto a ellos y por la investigación, en el momento -yo espero que sea pronto que se tenga más avances importantes- podamos ya hacerlo público”, dijo al mencionar que pronto tendrá una reunión con familiares de los normalistas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó recientemente que el gobierno federal presentará información adicional sobre el caso de desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, además de una postura oficial sobre la recomendación que emitió la CNDH.

“Lo que quisiera es no presentarlo así aisladamente, sino que se informe cuáles son los datos, cuál es la investigación que se ha hecho, cuáles son las nuevas líneas de investigación que se iniciaron a partir de la llegada de nosotros al gobierno en colaboración con la Fiscalía General de la República y que en este marco pudiera presentarse”, expresó.

En su conferencia del lunes 13 de julio, la Mandataria refirió que para su gobierno es primordial avanzar en la búsqueda de verdad y justicia así como encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Guerrero.

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“Creo que es bueno que en su momento, pronto, ya se presente el avance en las investigaciones que se han venido presentando a las madres y a los padres. Se está esperando algunas otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad y la justicia, y dónde están los jóvenes. Eso es lo más importante para nosotros y el compromiso con madres y padres de familia”, afirmó.

El 9 de julio pasado, la CNDH emitió la recomendación 208VG/2026 sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en la cual acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de una inadecuada procuración de justicia.

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Al respecto, la Jefa del Ejecutivo pidió a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación revisar la información presentada por la dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra y así fijar una postura oficial sobre las conclusiones de la CNDH, las cuales determinaron violaciones graves al derecho a la libertad, uso excesivo de la fuerza y tortura hacia estudiantes.

“Sobre la publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no teníamos… sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso, a penas fue publicado, le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión desde hace tiempo, no es reciente”, explicó la Presidenta.

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Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posible exoneración del Ejército Mexicano por parte de la CNDH y se le hizo ver que organizaciones de la sociedad civil criticaron el informe al señalar que llegó tarde y con pretextos a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Hay varios elementos del Ejército que están detenidos y que están bajo proceso desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestar ahora es si estos elementos del Ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes”, contestó la Mandataria.

En ese sentido, aseguró que el gobierno federal no participó “de ninguna manera” en la elaboración del informe y no sabían en qué fecha se publicaría. Reiteró su solidaridad con las madres y padres de los normalistas y garantizó que se busca esclarecer el caso.

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“Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera este análisis (...) Poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad, la justicia y también encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”, finalizó.

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La CNDH concluyó que existieron violaciones al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas directas e indirectas por las deficiencias en las investigaciones desarrolladas durante más de una década.

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Esta investigación se originó a partir de una queja presentada el 24 de junio de 2021 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes pidieron revisar las actuaciones relacionadas con el caso y aportar nuevos elementos acerca de los sucesos en Iguala. La indagatoria dio origen al expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG, posteriormente reclasificado como investigación de violaciones graves a derechos humanos.

La recomendación fue dirigida a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), autoridades estatales de Guerrero y ayuntamientos de la región Norte de la entidad, así como corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

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