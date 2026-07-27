La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “no es un video real”, el publicado la semana pasada, en el que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, y se adjudicaron los asesinatos de 10 funcionarios, exfuncionarios y empresarios en esa entidad,

“En el gabinete nos informaron, ese día, cuando salió el video, que no era un video, no sé si llamarle montaje, pero no es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona, de todas maneras se investiga, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete”, expresó.

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En conferencia de prensa, la Mandataria señaló que se podría investigar quién fue el autor del video y la finalidad de publicarlo en redes sociales.

“Habría que ver quién hizo, quién publicó el video, por qué publicaron este video, pero la información que nos dieron, el gabinete, y sería bueno que el gabinete de seguridad pudiera dar más información”, explicó.

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