Acapulco, Gro.- En medio del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal rumbo a las elecciones de 2027 en Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la pensión universal para adultos mayores es uno de los principales legados del expresidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que este apoyo se entrega sin distinción partidista ni condicionamientos.

Durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria destacó que México es uno de los pocos países donde todas las personas mayores de 65 años reciben este beneficio de manera universal.

“La pensión universal para adulto mayor es un gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo en México, todos los adultos mayores al cumplir 65 años tienen pensión universal. A nadie se le pregunta si pertenece a un partido político o si va a votar por alguien; es universal”, expresó.

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Sheinbaum sostuvo que su gobierno busca dar continuidad a la transformación iniciada por López Obrador y evitar un regreso a políticas del pasado.

Señaló además que la creación de la Pensión Mujeres Bienestar responde al reconocimiento del trabajo de cuidados que históricamente han realizado las mujeres.

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“Queremos que continúe la transformación de la vida pública. No queremos regresar al pasado”, afirmó la Presidenta, al señalar que este nuevo programa busca reconocer la labor que millones de mujeres desempeñan en sus hogares y con sus familias.

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Las declaraciones de la mandataria se dan mientras Morena desarrolla el proceso para definir a su coordinador estatal en Guerrero, figura que perfila al partido rumbo a la elección para renovar la gubernatura en 2027.

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