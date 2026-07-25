El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazó el frente de defensa construido por del PAN para respaldar al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de operar una de las redes de huachicol fiscal más grandes del país y por el caso que ahora está vinculado a proceso en el penal del Altiplano.

"Ruffo conserva su presunción de inocencia y tendrá la oportunidad de defenderse. Lo que no tiene es derecho a que la mafia del poder lo declare intocable”, escribió la dirigente morenista, Ariadna Montiel Reyes, por medio de un comunicado.

Al mostrar su rechazo a la conferencia de prensa celebrada ayer en Guadalajara por Vicente Fox y cuatro exgobernadores del PAN, la líder de Morena consideró el acto como "protección corporativa de la vieja mafia del poder" cuyo objetivo, afirmó, es "absolver políticamente" Ruffo Appel antes de que concluya su proceso judicial.

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Expresidente Vicente Fox y exgobernadores del PAN crean frente de defensa de Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal (25/07/2026). Foto: Tomada de X (@miguelmarquezm)

Ayer, el expresidente de México cuatro exgobernadores panistas -Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez, de Jalisco, así como Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato-, acusaron que el gobierno de Morena hizo, sin pruebas, una persecución política contra el exgobernador de Baja California tras ser señalado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En su reciente comunicado, el partido oficialista recalcó que "no es persecución política que un poderoso responda ante la justicia" y señaló que los defensores de Ernesto Ruffo tampoco presentaron pruebas para demostrar su inocencia.

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"No presentaron pruebas para desmentir las operaciones investigadas alrededor de Ingemar. Presentaron elogios y declaraciones como ‘meto las manos al fuego’. Pretenden que la palabra de quienes traicionaron la democracia sustituya la investigación de la Fiscalía y la decisión de los tribunales”, escribió Montiel Reyes.

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En este sentido, Morena aseguró que se construye una "historia falsa" al decir que el exgobernador de Baja California es "fundador de la democracia mexicana", ya que, afirma, el llamado viejo régimen del PRI y PAN coincidieron en proteger grandes intereses económicos.

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"Cambiaron los colores de los gobiernos, pero no desmontaron el régimen de privilegios (...). Así se consolidó el PRIAN, expresión política de la mafia del poder que durante décadas simuló competir mientras gobernaba para los mismos de siempre".

Finalmente, Montiel Reyes calificó la conferencia del PAN como un espacio para "proteger a uno de los suyos". "Antes se reunían para negociar el poder; ahora se reúnen para proteger a uno de los suyos", consideró.

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