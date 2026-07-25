El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena y el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, encabezaron la firma de ratificación del convenio para la tercera etapa de la ampliación y modernización del Puerto de Progreso y las mesas comerciales con empresas interesadas en invertir en el recinto portuario.

Con una inversión total estimada de 12 mil 225 millones de pesos, el área portuaria crecerá de 34 a 114 hectáreas, con dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una destinadas a la instalación de nuevas terminales y reordenamiento de las existentes. También se ampliarán la profundidad, la longitud y el ancho del canal de navegación para recibir embarcaciones de mayor tamaño, informó el gobierno estatal.

Explicó que el proyecto avanza por fases y con resultados visibles. La Fase 1, financiada por el Gobierno del Estado con mil 630 millones de pesos, está concluida y generó 360 empleos directos y mil 400 indirectos.

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La Fase 2 se ejecuta actualmente con 948 millones de pesos de inversión privada de SSA Marine México. La Fase 3, a cargo del Gobierno Federal, generará 2 mil 250 empleos directos y 9 mil 600 indirectos.

La Fase 3 del Proyecto de Ampliación y Modernización del Puerto de Progreso mantiene su programa de trabajo en tiempo y forma. El nuevo procedimiento de licitación no modifica el calendario previsto de conclusión, ni el compromiso presupuestal del Gobierno Federal; por el contrario, amplía los recursos destinados a la plataforma Norte.

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La licitación para la tercera etapa del proyecto se encuentra próxima a publicarse con un monto de inversión mayor al previsto originalmente. El proceso se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente, con total transparencia y certeza jurídica, para asegurar que la obra se desarrolle y concluya en los tiempos programados.

De acuerdo con el gobierno estatal, “la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada consolida al Puerto de Progreso como una plataforma logística estratégica del sureste mexicano”.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso dejó de ser un proyecto postergado para convertirse en una de las obras insignia del Renacimiento Maya.

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Recordó que, durante décadas, la modernización del puerto permaneció únicamente como una promesa de distintas administraciones, por lo que su gobierno decidió responder con resultados.

En ese sentido, destacó que la primera etapa ya fue concluida, medida y certificada; la segunda se encuentra en plena ejecución con inversión privada; y la tercera avanza conforme al proceso establecido, demostrando que el compromiso asumido con las y los yucatecos se está cumpliendo con hechos y no con discursos.

El mandatario estatal agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde antes de llegar al Gobierno se comprometió con el pueblo de Yucatán a lograr acabar con las desigualdades económicas a través de las obras de desarrollo del Renacimiento Maya. También al Almirante Secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles quien ha creído en Progreso desde el primer día y lo ha demostrado con visión y cooperación.

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Por su parte, el Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la Ampliación y Modernización de Puerto Progreso es una declaración de futuro ya que se trata de una obra estratégica que fortalecerá el comercio exterior, impulsará la estrategia del nearshoring y generará miles de empleos.

Destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno de Yucatán, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y el sector privado, que demuestran que no hay voluntades aisladas, sino una alianza sólida orientada a los resultados que apuesta por una región con estabilidad, talento, visión y un futuro prometedor.

Puerto de Progreso no solo amplía su infraestructura; abre oportunidades de negocio, empleos formales y desarrollo para las familias yucatecas. El Renacimiento Maya también se construye mediante alianzas estratégicas que consolidan a Yucatán como plataforma logística del sureste de México.

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Estuvieron presentes el coordinador general de Proyectos Estratégicos del Estado de Yucatán, Dafne López Martínez; el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, Almirante en Retiro, Jorge Carlos Tobilla Rodríguez; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, José Enrique Molina Casares; el director de Fomento y Administración Portuaria, Marco Antonio Martínez Plancarte; el Secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; y el representante del Gobierno de Yucatán en Ciudad de México, Víctor José López Martínez.