Mérida.- El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó los avances de los proyectos estratégicos realizados durante su administración y aseguró que la entidad vive una etapa histórica de transformación.

“Nunca en la historia de Yucatán habían pasado tantas cosas buenas al mismo tiempo: la modernización del Puerto de Altura de Progreso, los proyectos en materia energética, el Tren Maya de carga, los Polos de Desarrollo para el Bienestar y Renacimiento Mérida. Todo esto es posible gracias a la excelente coordinación y al apoyo que estamos recibiendo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum”, destacó.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario estatal presentó un informe sobre las principales obras, con detalles sobre inversión, avances y resultados esperados. Destacó que estos proyectos ampliarán la competitividad del estado, atraerán nuevas inversiones y generarán mayores oportunidades de bienestar para las familias yucatecas.

Díaz Mena señaló que proyectos, como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, la operación de la planta Mérida IV, el avance del gasoducto, el Tren Maya de carga y los Polos de Desarrollo para el Bienestar están sentando las bases para los próximos 50 años de desarrollo, al mejorar la competitividad del estado y abrir nuevas oportunidades de inversión nacional e internacional.

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Indicó que estas obras permitirán mejorar la conectividad logística, garantizar el suministro energético, facilitar el movimiento de mercancías y generar condiciones para la llegada de nuevas empresas, con impacto directo en la prosperidad compartida y el crecimiento económico de las comunidades yucatecas.

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Yucatán presenta avances de proyectos estratégicos; prevé impulsar su desarrollo por 50 años. Foto: Especial.

Díaz Mena informó que sostuvo una reunión con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para revisar el proyecto de creación de un sistema arrecifal para Yucatán, iniciativa que contribuirá a la regeneración de ecosistemas marinos, al turismo de naturaleza y buceo, así como a nuevas oportunidades económicas para comunidades pesqueras y costeras.

Asimismo, el mandatario estatal destacó que la ampliación del Puerto de Altura estará acompañada por una nueva base de operaciones navales, equipada con patrullas oceánicas y embarcaciones de última generación, lo que permitirá reforzar la vigilancia marítima, proteger las costas y brindar mayor seguridad a las rutas comerciales.

“Un puerto seguro es un puerto confiable para el comercio y el turismo; la presencia naval brindará certidumbre a la inversión, protegerá a las comunidades costeras y consolidará a Progreso como un puerto moderno, seguro y de clase mundial”, expresó el gobernador.

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También destacó que la modernización y ampliación del Puerto de Altura es una obra para todo Yucatán, orientada a abrir mejores oportunidades para las juventudes, mejorar los ingresos de productoras y productores locales, y atraer nuevas empresas al estado.

“Las grandes transformaciones no ocurren de la noche a la mañana. Por eso, el proyecto del Renacimiento Maya se construye con una visión de largo plazo para cambiar el desarrollo en los próximos 50 años. Cumplimos así el compromiso que hicimos cuando pedimos el voto a las y los yucatecos: acabar con las desigualdades económicas que por décadas ha sufrido Yucatán. Estamos construyendo la infraestructura que permitirá disfrutar un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos”, dijo.

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Por su parte, el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, informó que el gobierno del estado concluyó con éxito la primera etapa del proyecto del Puerto de Altura, con la ampliación del canal de navegación en anchura, profundidad y longitud, con una inversión pública de mil 630 millones de pesos.

Yucatán presenta avances de proyectos estratégicos; prevé impulsar su desarrollo por 50 años. Foto: Especial.

Señaló que la segunda fase ya inició y representa una inversión privada de 948 millones de pesos por parte de la empresa SSA Marine México, para recibir cruceros de mayor tamaño. La tercera etapa, a cargo de la Secretaría de Marina, se encuentra en proceso de licitación para dragar las áreas operativas e iniciar la construcción de plataformas, con inicio previsto para septiembre de este año.

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Barrera Novelo destacó que este proyecto tiene como objetivo triplicar la capacidad productiva y mejorar las condiciones de profundidad del puerto, mediante una coinversión público-privada de 12 mil 225 millones de pesos, que permitirá pasar de 34 a 114 hectáreas disponibles.

Sobre los Polos de Desarrollo para el Bienestar, señaló que se ubicarán en Progreso y Umán, y serán detonadores de inversión al contar con incentivos fiscales para atraer empresas especializadas.

En tanto, la directora general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, detalló los avances del proyecto ferroviario de carga Poxilá-Progreso del Tren Maya, que, gracias al trabajo conjunto con la Federación, permitirá conectar el desarrollo industrial del estado con los principales corredores logísticos del país y con mercados nacionales e internacionales.

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Pérez López reportó que la liberación del derecho de vía, coordinada por el gobierno estatal, registra un avance del 94%, mientras que las obras del ramal ferroviario alcanzan más del 52% de ejecución.

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Por último, el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, informó que actualmente se generan mil 500 megavatios mediante tres plantas de ciclo combinado, dos de vapor y una de turbogás. Detalló que la planta de Ciclo Combinado Mérida IV ya opera al 100%, mientras que la planta de Valladolid está sujeta a la conclusión del gasoducto que permitirá el suministro de gas natural a la central.

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El funcionario señaló que esta administración también da prioridad a las energías renovables, con 300 megavatios adicionales generados a través de cinco plantas de energía limpia. Además, se cuenta con más de 40 proyectos en cartera, de los cuales seis se realizarán este año.

Sobre el gasoducto Cuxtal II, Gamboa Miner afirmó que el proyecto avanza conforme a lo previsto y explicó que esta infraestructura cruza 23 municipios, con poco más de 698 kilómetros de ducto.

dmrr/cr