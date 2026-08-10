Las reclamaciones de usuarios contra instituciones de banca múltiple ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aumentaron 16.8% durante el primer semestre de 2026, al pasar de 78 mil 932 casos registrados en el mismo periodo de 2025 a 92 mil 202.

De acuerdo con el Reporte Estadístico de la Condusef, el incremento representó 13 mil 270 reclamaciones adicionales en un año, con lo que las inconformidades presentadas por usuarios de servicios bancarios alcanzaron su mayor nivel para un primer semestre dentro del periodo comparado en el documento.

Los consumos no reconocidos fueron la principal causa de reclamación durante los primeros seis meses del año, con 19 mil 197 casos, un incremento de 29.2% respecto de los 14 mil 860 registrados un año antes. Esta categoría concentró 20.8% del total de reclamaciones contra la banca múltiple.

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La segunda causa con mayor número de casos fue la transferencia electrónica no reconocida, con ocho mil 306 reclamaciones, 17.9% más que las siete mil 45 reportadas en el primer semestre de 2025.

En conjunto, las distintas modalidades de operaciones, cargos y movimientos no reconocidos sumaron 42 mil 897 reclamaciones entre enero y junio de 2026. Esta cifra representó 46.5% del total de inconformidades presentadas ante la Condusef contra instituciones de banca múltiple.

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Además de los consumos y transferencias, entre las principales modalidades estuvieron los consumos vía internet no reconocidos, con cuatro mil 787 casos, 7.4% más que un año antes, y los cargos no reconocidos en la cuenta, con tres mil 809 reclamaciones, un aumento de 9.5 por ciento..

También se registraron 2 mil 367 reclamaciones por disposiciones de efectivo en cajeros automáticos no reconocidas, cifra que representó una disminución de 5.6% anual. Las inconformidades por comisiones no reconocidas o no pactadas sumaron mil 395 casos, 24% más que en el primer semestre de 2025.

Por otra parte, la solicitud de cancelación de un producto o servicio no atendida o no aplicada se ubicó entre las causas con mayor crecimiento, al pasar de tres mil 30 a cinco mil 972 reclamaciones, un aumento de 97.1 por ciento.

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Las reclamaciones relacionadas con promociones, beneficios, meses sin intereses, sorteos y premios no entregados o aplicados aumentaron 139%, de mil 32 a 2 mil 466 casos.

En materia de cobranza, la Condusef contabilizó cinco mil 585 reclamaciones por gestiones de cobro, negociación o reestructuración realizadas a personas que no eran el usuario, cliente o socio deudor, 4.8% más que un año antes.

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Asimismo, se registraron cinco mil 360 reclamaciones por amenazas, ofensas o intimidaciones durante las gestiones de cobro, un incremento de 2.2% anual.

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