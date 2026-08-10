Una discusión que comenzó mientras ingerían bebidas alcohólicas terminó con un hombre herido con una navaja en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; dos personas señaladas como posibles responsables fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El ataque ocurrió sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de República de Perú, donde un hombre de 36 años fue agredido presuntamente por una mujer con quien se encontraba acompañado de otro hombre.

De acuerdo con el reporte policial, durante la discusión la mujer sacó una navaja y lesionó al hombre, para después escapar del sitio junto con su acompañante.

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital debido a que presentaba dos heridas por arma punzocortante en el brazo derecho y una lesión penetrante en el costado derecho.

Tras la agresión, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico realizaron un cerco virtual con base en la descripción proporcionada por la víctima.

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Las cámaras de videovigilancia permitieron ubicar a los sospechosos sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Pedro Moreno, donde policías desplegaron un operativo y lograron detener a una mujer de 36 años y a un hombre de 26.

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Durante una revisión preventiva, los agentes les aseguraron una navaja, que quedó a disposición de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones.

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Los dos detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

dmrr