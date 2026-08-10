El programa "Salvemos Vidas" del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cumplió 10 años.

En este tiempo se ha realizado 920 contenciones a personas usuarias que se encontraban en una situación de crisis emocional.

Cuando se reporta una persona en situación de crisis, el personal especializado de ‘Salvemos Vidas’ se traslada a la estación correspondiente para realizar la intervención directa, aplicar técnicas de contención emocional y coordinar la atención necesaria.

Lee también PAN CDMX pide investigar el despojo como delincuencia organizada; acusa posible colusión de funcionarios

El Metro precisó que, con la llegada de Adrián Rubalcava a la Dirección General, el programa se ha fortalecido al impulsar la ampliación del equipo y la estructura operativa, la capacitación al personal de seguridad asignado en las estaciones, para garantizar la mejora continua de los procesos de actuación, con mayor empatía.

Además, fueron firmados convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) y con el Instituto para la Atención de la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

[Publicidad]

Desde el 2023 mediante brigadas de salud mental, ‘Salvemos Vidas’ se ha dado a la tarea de acercarse a los usuarios en estaciones estratégicas de las 12 Líneas de la Red. De entonces a la fecha, 128 mil 675 personas han recibido información mediante 542 horas de consejerías proporcionadas por los brigadistas.

Lee también Brugada ofrece apoyo de CDMX a Colombia tras sismo de 7.4; "enviamos un gran abrazo", dice

También desde el año 2023 funciona un módulo fijo de Apoyo y Referencia Psicológica, ubicado en el primer piso de las oficinas de la estación Juárez de la Línea 3; ofrece a todo público, de forma gratuita, ayuda de única vez. En este lapso ha ofrecido 576 horas de atención.

[Publicidad]

Esta estrategia de apoyo a la salud mental ha consolidado la psicoeducación y la prevención de suicidios; las personas han recibido escucha activa, orientación psicológica y promoción de la salud mental; además, detección temprana de problemas emocionales, prevención del consumo de sustancias, consejería breve y referencia a instituciones especializadas en salud mental.

Del 2023 al 2026 han sido capacitados nueve mil 745 policías que se encuentran reguardado las estaciones del Metro.

dmrr