Kinchel, Yucatán. - Elementos de la Policía de Investigación Federal (PEI) detuvieron esta tarde al alcalde de Kinchil, Irvin Pisté Canul, en el palacio municipal.

La detención se concretó, tras un operativo en el que las unidades policiacas rodearon el Ayuntamiento de esta localidad, ubicada al poniente del estado.

Los primeros reportes indican que el motivo del arresto se debería a pendientes por pago de pensión alimenticia, sin embargo, el Ayuntamiento de este municipio no ha emitido algún boletín al respecto.

Detienen a Irvin Pisté, alcalde de Kinchil, Yucatán en el Ayuntamiento; señalan posible incumplimiento de pensión. Foto: Especial.

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Testigos de los hechos indican que un vehículo oficial ingresó hasta la terraza del Palacio Municipal y, minutos después, salió escoltado por agentes de seguridad.

Durante la salida del automóvil se observó al alcalde en el asiento trasero acompañada por dos elementos de la SSP.

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Hay que señalar que Irvin Pisté ha gobernado Kinchil en dos ocasiones, la primera en el trienio 2015-2018 y la actual 2024-2027.

El pasado sábado 1 de agosto fue el primero de los 106 alcaldes de Yucatán en rendir su segundo informe de Gobierno.

dmrr