Río Bravo, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) reconoció el Fara Fara como una de las expresiones más arraigadas de esta comunidad tamaulipeca y la convirtió en punto de partida para fortalecer la identidad, recuperar espacios públicos y promover una cultura de paz.

Los ejidatarios de La Sauteña que han conservado durante más de cien años ese espacio histórico y lo han convertido en sede de encuentros musicales y talleres, además de formar parte del reconocimiento de que la cultura puede convertirse en una herramienta de desarrollo social, al fortalecer el sentido de pertenencia desde las propias tradiciones de cada región.

En Tamaulipas hay sonidos que nunca desaparecieron. Siempre estuvieron ahí, aunque durante años simulaban quedar ocultos bajo el ruido de sus adversidades. El acordeón, el bajo sexto, el tololoche y las voces del fara fara siguieron sonando, incluso cuando parecía que el crimen definía la imagen de una sociedad que tenía mucho más que contar.

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Bastaba con mirar. Detrás de cada acordeón, en los patios, las reuniones familiares y las fiestas de barrio, permanecían las historias de familias campesinas, de migrantes y de una memoria colectiva que seguía encontrando en la música una forma de reconocerse.

Cuando el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) inició en 2024 un diagnóstico sobre las expresiones culturales de distintas regiones del estado, en Río Bravo encontró algo que para sus habitantes siempre había estado ahí, aunque pocas veces se le había reconocido como un patrimonio vivo.

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La música norteña no era únicamente un género musical; era parte de la memoria de las familias, una tradición transmitida de generación en generación y un lenguaje compartido que seguía reuniendo a la gente. Aquel diagnóstico llegó hasta el escritorio del gobernador Américo Villarreal Anaya.

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La decisión fue sencilla en el fondo, aunque distinta en la forma de hacer política cultural: en lugar de importar un modelo ajeno, había que construir a partir de lo que la propia sociedad conservaba vivo.

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Así nació el Proyecto Fara Fara, desarrollado por el Gobierno de Tamaulipas, a través del ITCA en coordinación con la Dirección General de Formación y Gestión Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con una idea tan simple como ambiciosa: convertir una expresión profundamente arraigada en un punto de encuentro para fortalecer la convivencia y reconstruir el tejido social.

Héctor Romero Lecanda, director general del ITCA, recordó que al inicio hubo quienes preguntaban por qué un proyecto cultural llegaba precisamente a Río Bravo. La respuesta se fue construyendo conforme avanzó el trabajo de campo y lo que parecía cotidiano terminó revelándose como uno de los rasgos más sólidos de la identidad fronteriza.

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Con el paso del tiempo, explicó, los propios habitantes comenzaron a reconocer que contaban con un patrimonio que seguía vivo en sus calles y hogares, una identidad construida alrededor del acordeón y el bajo sexto que pocas veces había sido vista como una fortaleza.

Romero Lecanda dijo que la música norteña forma parte de la memoria colectiva del estado. Muchas de esas canciones —comentó— narran la historia de trabajadores del campo, familias migrantes y comunidades que encontraron en la música una manera de conservar sus raíces mucho antes de que existieran programas públicos para preservarlas.

Bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, en una sinergia entre la federación, el gobierno estatal y el apoyo del municipio, el proyecto dejó de ser únicamente una propuesta cultural para convertirse en una estrategia permanente de interacción comunitaria, con el propósito de utilizar la música como un punto de encuentro para fortalecer la identidad, recuperar espacios públicos y promover una cultura de paz.

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En esta comunidad esa apuesta encontró un aliado natural en los ejidatarios de La Sauteña, quienes han conservado durante más de cien años ese espacio histórico y hoy lo han convertido en sede de encuentros musicales, talleres y actividades culturales que buscan devolver a la población lugares de convivencia donde antes predominaba el abandono.

Esa visión, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, parte del reconocimiento de que la cultura puede convertirse en una herramienta de desarrollo social al fortalecer el sentido de pertenencia desde las propias tradiciones de cada región.

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Por eso, en la Sauteña, se han celebrado dos ediciones del Encuentro Fara Fara de Música Norteña y Música Migrante, como parte de la estrategia Arte, Cultura y Migración, donde conviven distintas generaciones de tamaulipecos alrededor del mismo repertorio y de la convicción de que la cultura también puede recuperar el espacio público.

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La apuesta, sin embargo, no termina cuando concluye un concierto. En Río Bravo también comenzó a funcionar el Laboratorio de Música Norteña y el Semillero Ensamble Comunitario Norteño, donde niñas y niños reciben instrumentos nuevos y aprenden a interpretar las melodías que durante décadas acompañaron la vida de sus padres y abuelos.

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Más que formar músicos, el proyecto busca abrir espacios permanentes de encuentro para una nueva generación. Esa quizá sea la diferencia de fondo. El diagnóstico no se limitó a registrar expresiones culturales; permitió identificar una fortaleza que permanecía intacta dentro de la comunidad.

A partir de ese hallazgo se diseñó una política pública que entiende a la cultura no sólo como promoción artística, sino como un instrumento para recuperar espacios públicos, fortalecer el sentido de pertenencia y favorecer procesos comunitarios orientados a la prevención de la violencia.

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En Río Bravo el acordeón nunca dejó de sonar, pero hoy se escucha con mayor fuerza y vigor en los patios de La Sauteña, también conocida como La Casa de Ladrillo, mientras nuevas generaciones aprenden las melodías heredadas de sus padres y abuelos. La ciudad comienza a escribir una narrativa distinta, construida desde sus propias tradiciones y el arraigo de su gente.

En esa historia, la fara fara deja de ser únicamente la banda sonora de la frontera para convertirse también en un puente de convivencia, memoria y paz. Una apuesta del gobierno de Tamaulipas que encontró en la cultura no sólo una expresión artística, sino una forma de reconstruir comunidad.

Acciones como ésta forman parte de una estrategia más amplia que busca reconstruir comunidad desde la cultura, el deporte, la recuperación de los espacios públicos y la prevención social, en paralelo con las políticas de seguridad.

dmrr