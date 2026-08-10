Pénjamo, Guanajuato. - Un Policía Estatal de Caminos murió y otro oficial fue herido de gravedad por sujetos armados que les tendieron una emboscada en la carretera federal 84, en el tramo de la comunidad La Viguería, en el municipio de Pénjamo, en los límites de los estados de Guanajuato y Michoacán.

Civiles armados les dispararon la tarde de este 10 de agosto de 2026, en el momento que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) del estado iban a bordo de una patrulla.

Los agresores huyeron tras acribillar a los agentes, sin embargo, en la zona se lleva a cabo un operativo de búsqueda de corporaciones de seguridad locales y federales.

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La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó de manera preliminar, que, como resultado de la agresión, “lamentablemente un integrante de la PEC perdió la vida y un policía estatal más resultó lesionado, quien recibe atención médica”.

El comunicado señaló que en estos momentos se mantiene un despliegue operativo en la zona, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, FSPE y autoridades municipales, para la búsqueda de las personas involucradas en la agresión y el aseguramiento del área.

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La SSP condenó enérgicamente la agresión perpetrada en contra de policías de Caminos, que se encontraban realizando sus funciones.

Enfatizó que esos hechos no detendrán el trabajo de la corporación para proteger a las familias guanajuatenses y combatir a quienes generan violencia.

dmrr