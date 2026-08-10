El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia dejó este miércoles escenas de pánico y angustia entre los colombianos, que afirman que se sintió “eterno”.

Hasta el momento, de acuerdo con un primer balance que presentó el presidente Abelardo de la Espriella, suman 111 muertos por el sismo y 87 heridos, El mandatario dijo que hay mil 575 viviendas dañadas, 61 edificios colapsados y 18 centros de salud dañados.

En uno de esos edificios que colapsó vivía Carlos Alberto Patiño con su esposa, su hijo y su suegra, en Cali. En declaraciones a El Tiempo, contó los minutos de terror que vivieron.

Lee también Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declara desastre nacional tras terremoto en Colombia; suman más de 100 muertos

Patiño, abogado, terapeuta y cristiano, dijo que estaba acostado con su esposa Liliana cuando comenzó el terremoto, pasadas las 7:30 de la mañana. “Salí con mi esposa ahí a la sala con el hijo, el perrito y mi suegra sí no la pudimos sacar porque estaba a la vueltica, en otro cuarto y ella estaba imposibilitada. Tiene 94 años”.

El colombiano dijo que las paredes del edificio comenzaron a moverse. No pudo abrir la puerta de salida del departamento. “Nos pusimos a orar”.

[Publicidad]

Explicó que logró meter las cabezas de su esposa y su hijo bajo una silla, a manera de protección. “Yo vi que ya estaba todo como muy encima, porque yo alcancé a mirar que ya se nos estaba viniendo toda la estructura”. Parte de la misma le impactó la cabeza.

Lee también EU prevé destinar mil mdd a Colombia; busca reforzar la cooperación en seguridad

Patiño dijo a El Tiempo que él, su esposa y su hijo, Samuel Esteban, lograron salir a través de un huequito que quedó abierto, cuando colapsó el edificio. “El perrito sí no lo pudimos sacar”, lamentó.

[Publicidad]

A su suegra tampoco lograron sacarla, pero detalló que alrededor de una hora después, rescatistas la sacaron. “Gracias a Dios no le pasó nada”.

Patiño dijo que en el edificio, de seis apartamentos, vivían 27 personas. Calcula que unas 10 aún permanecen atrapadas.

Lee también FOTOS: Algunos datos clave del terremoto que sacudió Colombia; impactó al eje cafetero

[Publicidad]

De acuerdo con la información oficial, la mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros. En tanto el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó 30 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que pidió apoyo a rescatistas de otras ciudades. Entre tanto, los vecinos unían esfuerzos para remover los escombros junto a socorristas.

Jorge Moncayo, un taxista de 64 años de Cali, dijo a The Associated Press que vio columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde su casa ubicada en un barrio en las laderas, mientras los edificios se derrumbaban. “Tembló toda mi casa... nunca me ha tocado un temblor tan fuerte”, afirmó.

[Publicidad]

Lee también Ataques con explosivos en Colombia; uno destruye peaje en Cali y otro mata a un policía; ocurren tras investidura de De la Espriella

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.

Con información de AP

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss