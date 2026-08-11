Bogotá. Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Se reporta más de un centenar de muertos y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6.7, pero en otro boletín señaló que fue de 7.4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

Lee también EU prevé destinar mil mdd a Colombia; busca reforzar la cooperación en seguridad

Mundo 06:17 PM Declaran toque de queda en Pereira; buscan evitar saqueos El alcalde de la ciudad colombiana de Pereira, Mauricio Salazar, declaró toque de queda para evitar saqueos tras el terremoto.

"Desde hoy a la seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", manifestó el alcalde con la voz entrecortada.

A Salazar también se le quebró la voz cuando hizo un balance de las personas fallecidas en su ciudad, capital del departamento de Risaralda, uno de los cinco más afectados por el terremoto, junto con los de Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

"Llevamos ya cerca de 55 personas fallecidas, algunos centros hospitalarios han colapsado dada la demanda, tenemos 18 edificaciones que han sido reportadas como colapsadas completamente y 60 edificaciones que de manera parcial se han visto afectadas", agregó el alcalde de Pereira, ciudad de cerca de 490 mil habitantes.



Mundo 06:14 PM Sube a 132 la cifra de muertos, según Asocapitales La cifra de muertos por el terremoto en Colombia subió a por lo menos 132 y la de heridos supera 570, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.







Mundo 05:24 PM Seis viviendas resultan afectadas en Ecuador por terremoto en Colombia Seis viviendas resultaron afectadas en Ecuador como consecuencia del terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

La institución detalló que en la provincia andina del Carchi (fronteriza con Colombia) se reportaron grietas en paredes de tres viviendas, al igual que en otras tres viviendas de la provincia costera de Esmeraldas, también en la zona fronteriza.

De acuerdo a la SNGR seis familias están afectadas por daños leves en sus viviendas.

Además, en la provincia costera del Guayas (suroeste) se registró el desprendimiento de la mampostería de un edificio, y los restos cayeron a la acera.



Lee también VIDEO: "Por poquito y no salimos"; padre narra cómo salvó a su bebé durante terremoto en Pereira

Mundo 05:22 PM EU destina 15.5 millones de dólares en ayuda para Colombia El gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.



Mundo 04:27 PM Ejército despliega 180 rescatistas El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros.

"Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro", aseguró el ejército en un comunicado.

De los cinco pelotones, tres están destinados a la zona cafetera del país, una de las más afectadas por el terremoto; otro irá al departamento del Chocó, epicentro del sismo en la región pacífica; y el otro restante irá a Cali, capital del departamento de Valle del Cauca que registra al menos 15 muertos y 380 heridos.

Los equipos de rescate cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, trípodes, camillas, canastillas y herramientas para la remoción de escombros, agregó la institución.



Mundo 02:47 PM La ONU se declara lista para ayudar a Colombia El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.

Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia, donde murieron al menos 11 personas debido al movimiento telúrico, de acuerdo con información del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.



Lee también VIDEO: "¡Por favor, tranquilos!"; así vivieron periodistas el terremoto en Colombia

[Publicidad]

Mundo 12:50 PM Real Madrid expresa sus condolencias y solidaridad con Colombia tras el terremoto El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.

"Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.



Mundo 12:50 PM Aplazan fecha del fútbol en Colombia tras terremoto Los partidos de la primera y segunda división del fútbol en Colombia fueron aplazados debido al fuerte terremoto que sacudió este lunes el país andino, con un saldo preliminar de 69 muertos, informó el ente rector del balompié local.

El sismo se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Pereira, sedes de algunos de los nueve partidos que fueron postergados, en su mayoría, por un día, según la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Las principales afectaciones se han registrado en el oeste colombiano.



🔴 Momento en el que parte de la estructura de la Catedral de Manizales se desprende tras el terremoto de magnitud 7,4.



El fuerte movimiento telúrico que sacudió a Colombia este 10 de agosto provocó afectaciones en distintos puntos del país. En Manizales, las cámaras registraron… pic.twitter.com/2IG0hTdmNK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Mundo 12:37 PM Cifra de muertos supera el centenar, informa el presidente El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio un primer balance tras el terremoto. En una rueda de prensa, entregó el siguiente balance preliminar de la emergencia: 111 fallecidos 87 heridos 37 viviendas destruidas 61 edificios colapsados 18 centros de salud averiados 18 vías afectadas 1 aeropuerto afectado

🔴 🇨🇴 Así se sintió el sismo de 7.4 de Colombia en un departamento en Medellín#VIDEO: Julian Velez via Storyful pic.twitter.com/j7s2JvkDMI — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

Mundo 11:30 AM Presidente declara "desastre nacional" El gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7.4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

La declaración de desastre permite al presidente adoptar medidas excepcionales en situaciones que amenazan la economía, el orden social o la estabilidad del país.





Mundo 10:59 AM Terremoto en Colombia deja al menos 69 muertos y edificios colapsados con personas atrapadas Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 69 muertos, varios heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron, en lo que fue calificado por el servicio geológico local como el sismo de mayor magnitud en el país durante la última década.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). San José del Palmar es un pequeño municipio poblado por aproximadamente cuatro mil 700 personas.



Lee también De la Espriella promete derrotar al narcoterrorismo

Una persona busca en los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. Foto: EFE

Mundo 10:55 AM Volcán Puracé emite ceniza y gases en suroeste de Colombia y afecta aeropuerto de Popayán El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste), y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de una erupción, hizo este lunes una emisión de cenizas y gases en coincidencia con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que deja más de 20 muertos.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Puracé, que hace parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.



Mundo 10:29 AM EU ofrece su ayuda a Colombia; pide a ciudadanos registrarse para obtener asistencia El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de este lunes.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Otras figuras políticas estadounidenses también han expresado su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su "gran aliado" y destacó el "excelente liderazgo" de De la Espriella.

La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, afirmó por su parte que está orando "por Colombia, por las víctimas del terremoto y por sus familias".

"Que Dios proteja al pueblo colombiano y dé fortaleza a todos los afectados. Estados Unidos está atento y listo para ayudar a nuestros hermanos colombianos", agregó.







🔴 Así se vivió el terremoto de Colombia en Bogotá



🇨🇴 En este video, personas evacúan un edificio que temblaba mientras un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudía el país#VIDEO: @gsamueel_ via Storyful pic.twitter.com/eDGf9WsaO1 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

Mundo 10:24 AM Cifra de muertos se eleva a 47; hay personas atrapadas en edificios La cifra de muertos por el terremoto que sacudió Colombia se elevó al menos a 47. Además, hay personas atrapadas en edificios que colapsaron, en lo que fue calificado por el servicio geológico local como el sismo de mayor magnitud en el país durante la última década.

Los fallecimientos fueron reportados en departamentos del centro-oeste y suroeste del pais, entre los más afectados por el sismo.

“Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, a Caracol Radio. Pereira es la capital del departamento de Risaralda.

Otras dos personas murieron en Manizales, en el departamento de Caldas, informó en un video en la red social X el alcalde de la ciudad José Eduardo Rojas. Agregó que hay 12 edificios parcial o totalmente destruidos y 20 viviendas colapsadas.

“En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo a la prensa Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Toro agregó que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.







Lee también Roberto Velasco sostiene llamada con Omar Bula, ministro de exteriores de Colombia; refrendan cooperación

Fotografía que muestra un vehículo afectado tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Foto: EFE

Mundo 09:37 AM Reportan la muerte de tres niños en el Valle del Cauca por colapso de una pared En el Valle del Cauca se reportó la muerte de al menos tres personas. “Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Explicó que colapsaron algunas estructuras y hay “personas atrapadas”. El ejército está trabajando para ayudar a la gente a salir.



Mundo 09:25 AM Venezuela evalúa los efectos del sismo de Colombia sin reportar víctimas ni daños graves El Gobierno de Venezuela evalúa en sus estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informó que, hasta los momentos, no hay víctimas ni daños graves.

"Hasta este momento, Protección Civil está haciendo la evaluación y recibiendo el reporte de la infraestructura en el estado sin ninguna gravedad por los momentos, mucho menos daños humanos que lamentar", informó el gobernador de Táchira (oeste), Freddy Bernal, en su cuenta de X.



Mundo 09:01 AM Al menos una veintena de muertos en Pereira y Manizales Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto, informó el alcalde Mauricio Salazar.

"La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas por el sismo de magnitud 7.4 que tuvo su epicentro en el vecino departamento de Chocó.

En Manizales también se registraron dos muertos, confirmó en un video en la red social X el alcalde de la ciudad José Eduardo Rojas. Agregó que hay 12 edificios parcial o totalmente destruidos y 20 viviendas destruidas.





Lee también Él es De la Espriella, el abogado millonario y showman pro-Trump; orden y autoridad, su lema para gobernar Colombia

[Publicidad]

Personas caminan frente a una edificación afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Al menos dos personas murieron en la capital del departamento de Caldas, por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. Foto: EFE

Mundo 08:43 AM Reportan al menos 20 edificios colapsados en Cali Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.

"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder en su cuenta de X.

Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso, y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.



🚨 🗣️ "Se requiere ayuda urgente"



🔴 Así quedó Cali tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Al menos 20 estructuras se derrumbaron en la ciudad, y según los informes, hay personas atrapadas en su interior.#VIDEO: Ale Arrebato via Storyful pic.twitter.com/Z9eksJKbst — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

Mundo 08:27 AM Claudia Sheinbaum ofrece apoyo a Colombia La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció apoyo a Colombia tras el terremoto.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia.

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, declaró.



Mundo 08:26 AM Aeropuertos sufren daños tras sismos Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.



Lee también Sheinbaum ofrece apoyo de México a Colombia tras sismo de 7.4; "estamos muy atentos", garantiza

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Mundo 08:24 AM De La Espriella ordena instalación de Puesto de Mando Unificado para atender emergencia El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.

Además, solicitó al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes.

Por lo que estará personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno.





🇨🇴 👇 #VIDEO: Muertes, estructuras colapsadas y un país en emergencia nacional; estas son las últimas actualizaciones del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia pic.twitter.com/olFbaUBcUZ — El Universal (@El_Universal_Mx) August 10, 2026

Mundo 08:13 AM Gobernadora del Chocó reporta heridos y daños graves La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó heridos y daños graves tras el sismo. "Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran varios edificios que se desplomaron total o parcialmente en varios barrios de Quibdó y la gente corriendo despavorida.

La gobernadora agregó que está "haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial" sobre este terremoto que también causó graves daños en otras ciudades del oeste y el centro del país, como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, las más cercanas al epicentro.



Mundo 08:01 AM Edificios derrumbados y daños en aeropuerto de la ciudad colombiana de Pereira tras sismo En el centro del país, donde se derrumbaron edificios y hubo daños en infraestructuras como el aeropuerto internacional Matecaña, según imágenes difundidas tras el sismo.

En el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas, aunque las autoridades todavía no tienen información de heridos o fallecidos.



Lee también Ataques con explosivos en Colombia; uno destruye peaje en Cali y otro mata a un policía; ocurren tras investidura de De la Espriella

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA:



Magnitud preliminar 7.4. pic.twitter.com/Sz8l4rCs03 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Mundo 07:59 AM Evacúan edificios y hospitales en Panamá por fuerte sismo con epicentro en Colombia Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades del país.

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) localizado en Colombia a 350 kilómetros al sureste de la población ecuatoriana de Jaqué, de acuerdo con ese informe.



Mundo 07:56 AM Reportan daños materiales tras sismo en Colombia En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Mundo 07:55 AM Sismo se percibe en el centro y el oeste de Colombia El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y, en la segunda ciudad, una de las torres de la catedral sufrió daños. "Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.



Unos residentes permanecen frente a la Catedral de Manizales tras los daños sufridos por un terremoto en Manizales, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss