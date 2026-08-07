Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia encabezó la presentación de “Morelos Despega”, estrategia que articula inversión pública y privada para impulsar el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “General Mariano Matamoros”, ampliar sus capacidades operativas y convertirlo en un punto estratégico para la conectividad, atracción de inversiones, turismo, logística y crecimiento económico de Morelos.

Desde las instalaciones de la terminal aérea, la gobernadora afirmó que faltaba la inversión privada para consolidar paulatinamente el aeropuerto como un centro logístico transversal para el desarrollo económico, e informó que actualmente trabajan para obtener la certificación de la terminal y avanzar posteriormente hacia una segunda etapa que contempla la operación de taxis aéreos, servicios de carga y vuelos chárter, una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes.

Germán Martínez Solís, integrante del Consejo de Administración de Transcancun, anunció una inversión inicial de 120 millones de pesos para desarrollar servicios de aviación privada, renta de aeronaves, carga, aviónica, pintura, mantenimiento e infraestructura especializada.

La gobernadora Margarita González Saravia encabezó la presentación de “Morelos Despega”. Foto: X (@margarita_gs)

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“Transcancun ha decidido establecerse en Morelos porque creemos profundamente en el potencial del estado, su ubicación estratégica, su capacidad de crecimiento y, sobre todo, en el talento y la calidad de su gente”, puntualizó.

Por su parte, el vicealmirante Lucio Fernando León, director general del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, informó que el Gobierno de Morelos y el Grupo Aeroportuario Marina destinan 105 millones de pesos a nueve obras para mejorar la operación, la seguridad y las condiciones de desarrollo de la terminal aérea.

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Entre las principales acciones se encuentran el reencarpetamiento de la pista de aterrizaje, plataformas y calles de rodaje; la construcción de un camino perimetral, una planta de tratamiento de aguas residuales, un pozo profundo y un almacén de residuos peligrosos; además de la rehabilitación del cercado perimetral y la renovación de ayudas visuales para la navegación aérea.

En el evento estucieron presentes Germán Martínez Solís, integrante del Consejo de Administración de Transcancun, y el vicealmirante Lucio Fernando León, director general del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca. Foto: X (@margarita_gs)

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El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca opera bajo una concesión integrada por el Gobierno del Estado de Morelos, con el 51 por ciento de participación, y el Grupo Aeroportuario Marina, con el 49 por ciento. Actualmente atiende principalmente operaciones de aviación general, escuelas de vuelo y aviación privada.

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