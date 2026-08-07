Ziracuaretiro, Mich.— Los productores y empacadores de aguacate cumplen este viernes tres días sin corte ni exportación a Estados Unidos. El riesgo mayor es que la fruta que está almacenada no tarda en “tronarse”, advierten los agricultores.

Luis Fernando Hernández Alfaro, productor de aguacate, platicó que desde la mañana del miércoles tuvieron que parar todo por las medidas que tomó Estados Unidos para su personal en Michoacán.

“Desconocemos a ciencia cierta lo que ocurrió, pero hay rumores de que volvió el problema de que hubo algún detalle de la delincuencia con gente de USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)”, comentó.

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Reconoció que este es un duro golpe para el aguacate michoacano, ya que desde el año pasado enfrentan precios demasiado bajos, costos de insumos altísimos y, derivado de ello, producciones inestables.

“Hay productores que cuando les dijeron que pararan ya tenían hasta 400 cajas cortadas por huerto, y aquí hay miles de huertos. Entonces, el precio que había para su venta en Estados Unidos (25-30 pesos, por kilo) lo tienen que entregar al mercado nacional hasta en 12 pesos por kilo, y la merma es muy grande, millonaria”, subrayó.

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Explicó que en el caso del aguacate en huerta, puede aguantar hasta dos o tres semanas más, sin necesidad de cortar, aunado a que la lluvia ayuda mucho a conservarlo.

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“Pero el otro problema que se va a empezar a ver es en los empaques. USDA llega, cierra el empaque y lo que está adentro ya se quedó ahí. Si el aguacate dura cuatro o cinco días sin poderlo sacar, como está ahora, toda esa fruta se truena, se va derechito al guacamole, y es un aguacate que se compró a un precio alto y caro porque es de calidad de exportación, y se va a tener que ir a un mercado nacional a un precio muy barato”, detalló.

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A lo anterior se suma el golpe a la economía de jornaleros, que viven al día, pues cobran según lo que cortan, además de los trabajadores de empaques, choferes y comerciantes informales alrededor de esta industria.

“Un empaque grande, por ejemplo, mueve un aproximado de 200 camiones cosecheros diarios; cada camión, mueve una cuadrilla de 12 personas, más el chofer y dos ayudantes, lo que representa un total de 3 mil trabajadores en un solo empaque y sólo para ir por cosecha a la huerta”, detalla el productor aguacatero.

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