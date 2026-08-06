Morelia. - No más extorsión en Michoacán, porque se redoblarán las acciones contra todos aquellos que amenacen a productores y personas que se dedican actividades económicas productivas.

Así lo advirtió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuando informó que en el primer semestre del 2026 se han detenido y están sujetos a proceso 50 criminales y 9 cabecillas delincuenciales. Todas ellas están en prisión en espera de su sentencia, por su presunta participación en el delito de extorsión, destacó.

El mandatario estatal señaló que entre las capturas prioritarias de los últimos meses figuran nueve cabecillas de grupos que son resultado de la labor conjunta con la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Ramírez Bedolla aseguró que las recientes capturas estratégicas han debilitado la estructura de los grupos generadores de violencia en la entidad.

Entre los detenidos destaca Ramón “N”, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, caso por el cual ya suman 32 personas arrestadas.

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Michoacán suma 50 detenidos por extorsión; nueve son presuntos líderes criminales. Foto: Especial.

A este objetivo también se le relaciona con la extorsión a productores de limón y aguacate en la región.

El gobernador recordó que el pasado sábado se realizó la detención de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como uno de los principales operadores delictivos en la zona de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a delitos de extorsión y distribución de drogas.

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Además, también resaltó la detención de César “N”, alias “El Botox”, el pasado 22 de enero, así como 14 integrantes de la célula delictiva Los Blancos de Troya, presuntamente implicados en el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo.

Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que en todo el año 2021 solo se logró la detención de 17 personas por el delito de extorsión, cifra superada por el trabajo actual de inteligencia e intervención operativa de las fuerzas de seguridad estatales y federales.

Y refirió que desde 2024, Michoacán se ha posicionado en el primer lugar nacional en el combate a la impunidad.

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