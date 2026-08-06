Zacatecas. - Las autoridades de Zacatecas informaron que en las recientes acciones del Operativo Rastrillo que mantienen en la región centro-norte de la entidad, se han localizado varios campamentos clandestinos, en uno de ellos, se liberó a una mujer con un bebé de un mes de nacido, así como otros dos más y una casa de seguridad que se presume era de un líder criminal, donde también fue localizado un tigre de bengala.

Esta información fue emitida en una conferencia de prensa por parte de las autoridades de seguridad y de justicia, para informar sobre las investigaciones que se llevan para esclarecer la masacre del pasado 18 de julio, donde 10 personas fueron asesinadas -entre ellas seis empresarios y dos funcionarios del municipio de Fresnillo-, así como de los resultados del Operativo Rastrillo desplegado en la región centro y norte de la entidad.

Respecto a los resultados de los operativos, el General Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, mostró una línea de eventos en cada uno de los días, entre los que destacó que, en los operativos realizados en los últimos tres días, uno se realizó el pasado 3 de agosto en el municipio de Valparaíso, donde fue liberada una mujer y un bebé de apenas un mes de nacido.

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Dijo que en ese lugar “encontramos una femenina con un bebé de un mes de nacido, ella manifestó estar secuestrada prácticamente, retenida por los delincuentes. Habría que continuar con las investigaciones para saber realmente que hacía ahí (..) pero si tiene seis meses viviendo ahí y luego ya fue a alguna parte de Durango aliviarse y luego regresar con un bebé”, sin embargo, dijo que el caso es investigado por la Fiscalía de Zacatecas.

Liberan a mujer y bebé en campamento criminal en Zacatecas; aseguran un tigre de bengala. Foto: Especial.

Mientras que en el municipio de Sombrerete también se localizaron otros dos campamentos y una casa de seguridad en la comunidad de Niño Artillero, muy cerca de los límites con Fresnillo, al explicar que en ese lugar todo indica que se trataba de una casa de seguridad “bien montada”, ya que los campamentos daban seguridad a esa casa, donde se presume que habitaba algún líder criminal importante, al señalar: "este tigre es de una gente de alto nivel; un animal así no lo va a tener el vigilante o el que está de 'halcón'".

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Ahí fue donde las fuerzas de seguridad encontraron al tigre en corral, bien alimentado, el cual fue puesto a disposición de la PROFEPA, el cual fue sedado para ser trasladado, en ese lugar donde también se encontraron chalecos tácticos y cargadores.

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Avance de las investigaciones

Por su parte, el vicefiscal Edgar Nieves Osornio, detalló que derivado de los asesinatos ocurridos el pasado 18 de julio, ya se cumplimentó la orden de aprehensión de Leonel “N”, de Sinaloa y Oswaldo “N”, de Durango, que fueron detenidos por el homicidio calificado en agravio del servidor público de Fresnillo, Fidel Alvarado, quien fuera secretario de Desarrollo Económico.

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Dijo que ya se realizó la audiencia inicial y ambos se acogieron al término de duplicidad de 144 horas para resolver su situación jurídica y se estableció que la misma continuará hasta el día 10 de agosto.

También el vicefiscal confirmó que entre los vehículos asegurados a los cinco civiles abatidos tras reciente un enfrentamiento en Calera se encuentran dos unidades pertenecientes a las víctimas del 18 de julio, se trata de una camioneta Volkswagen Amarok y una Honda, propiedad de los empresarios de apellido Ledesma, así como del dueño del bar.

Mencionó que se trabaja en establecer la relación con los hechos del 18 de agosto, pero, por el hecho de que los abatidos usaban los vehículos de las víctimas hay relación, mientras tanto, aún se trabaja en la identificación de los cadáveres de los cinco abatidos.

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