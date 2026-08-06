La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que desplegó un total de mil 557 elementos en Michoacán con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Dicha medida ocurre un día después de que Estados Unidos anunció la suspensión de actividades en la entidad.

Por medio de un comunicado, la Defensa a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de los más de mil efectivos destacan 657 de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, quienes iniciaron el despliegue vía terrestre y desde distintos puntos de la república con destino la entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que el personal militar se incorporará a las labores de la 21/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de que buscan inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate.

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Defensa despliega a mil 577 elementos en Michoacán (06/08/2026). Foto: Especial

Entre las actividades que realizará el personal se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

Se busca además que los elementos actúen con estricto apego al marco jurídico vigente y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con respeto a los derechos humanos.

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En el comunicado, la Defensa sostuvo que "continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas", esto, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Michoacán.

La medida ocurre un día después de que el gobierno de EU anunció la suspensión de actividades en Michoacán por “amenaza" contra su personal, una decisión que impacta en las exportaciones de aguacate mexicano al país vecino.

Refuerzan seguridad en huertas y empacadoras

Detalló que el reforzamiento contempla el incremento de personal operativo y de capacidades de vigilancia en puntos estratégicos.

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Así como el desarrollo de recorridos de prevención, instalación de puestos de inspección, patrullajes terrestres y aéreos, y acciones de inteligencia e investigación.

Con la finalidad de inhibir delitos como la extorsión, además de reforzar la presencia en empacadoras, huertas e inspectores de aguacate.

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