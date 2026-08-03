El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa autoridades federales detuvieron a José Manuel Rubio Santini, alias “El Tito”, considerado objetivo prioritario en Chiapas, quien cuenta con orden de aprehensión por el feminicidio de la joven Beany Lozano, ocurrido en abril de este año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien ofreciera información que permitiera conocer el paradero del hoy detenido.

El funcionario señaló que esta acción representa un paso importante para esclarecer el caso y que el crimen en contra de la estudiante universitaria, quien tenía apenas 18 años, no quede impune.

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García Harfuch detalló, vía redes sociales, que la acción fue coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y la fiscalía estatal.

En su mensaje, el secretario de Seguridad agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, por el apoyo que el gobierno estatal brindó al momento de ejecutar esta aprehensión.

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Beany Lozano era estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach). El 6 de abril de este año recibió un disparo de arma de fuego de parte de su entonces pareja, José Manuel Rubio Santini, cuando ambos viajaban en una camioneta Toyota a la altura del cantón Omoha, del municipio de Tuxtla Chico, en la frontera con Guatemala.

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El sujeto huyó del lugar y los familiares de Beany hallaron a la joven hasta el siguiente día por la mañana, cuando ya se encontraba recibiendo atención médica en un hospital. Sin embargo, la universitaria falleció el 17 de abril como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

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Desde que ocurrió la agresión, el padre de la joven, Benigno Lozano Sánchez, exigió justicia y acusó un desinterés de parte de la Fiscalía por no actuar con la rapidez ni la diligencia debida, hechos que, dijo, facilitaron al presunto feminicida evadir la justicia. Además, condenó que las órdenes de cateo y captura fueron liberadas varios días después del ataque contra su hija.

Detienen en Sinaloa a José Manuel Rubio “El Tito”, feminicida de Beany Lozano. Foto: Especial

Así fue localizado “El Tito”

En seguimiento a líneas de investigación, se identificó un inmueble que era habitado por un sujeto requerido por autoridades chiapanecas.

Los efectivos implementaron vigilancias fijas y móviles, con lo que se recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio.

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Con esto, se desplegó un operativo en el municipio de Guasave, donde se ejecutó la orden de cateo y fue arrestado.

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Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias del caso. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.

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Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de detener a personas buscadas por la autoridad y combatir la impunidad.

Con información de Fredy Martín Pérez.*

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