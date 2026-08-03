Las ganancias del Banco del Bienestar cayeron 36.8% anual durante el segundo trimestre de 2026, al ubicarse en 478 millones de pesos, frente a los 756 millones registrados en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con el estado de resultados de la institución.

La disminución en la utilidad se presentó en un periodo en el que el banco incrementó sus gastos de administración y promoción, al tiempo que registró menores ingresos por comisiones y tarifas netas.

Según el reporte financiero al segundo trimestre del organismo, los gastos de administración y promoción del Banco del Bienestar ascendieron a 2 mil 814 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, un incremento de 10.4% respecto a los 2 mil 549 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

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Los mayores aumentos se observaron en reparación y mantenimiento, que pasó de 32 a 158 millones de pesos, un crecimiento de 393.8%; traslado de valores, que aumentó 24.1%, de 399 a 495 millones de pesos; e impuestos y derechos diversos, que avanzaron 74.4%, al pasar de 86 a 150 millones de pesos.

En contraste, los gastos en tecnología disminuyeron 6.2%, de 678 a 636 millones de pesos; las depreciaciones y amortizaciones retrocedieron 6.8%, de 339 a 316 millones; y los recursos destinados a vigilancia y sistemas de seguridad bajaron 7.1%, de 168 a 156 millones de pesos. Además, las remuneraciones aumentaron 3.1%, de 590 a 608 millones de pesos, mientras que otros gastos de administración y promoción crecieron 15.7%, de 153 a 177 millones de pesos.

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En el mismo periodo, las comisiones y tarifas netas sumaron 2 mil 146 millones de pesos, lo que representó una disminución de 4.6% frente a los 2 mil 250 millones del segundo trimestre de 2025.

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Los ingresos por intereses se ubicaron en 2 mil 223 millones de pesos, una reducción de 14.6% anual, mientras que los gastos por intereses descendieron 32.4%, al pasar de mil 271 millones a 859 millones de pesos.

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Como resultado, el margen financiero alcanzó 1,364 millones de pesos, cifra 2.3% superior a la registrada un año antes.

Resultado operativo retrocede más de 32%

El resultado de la operación del Banco del Bienestar fue de 706 millones de pesos entre abril y junio de 2026, lo que representó una disminución de 32.2% respecto a los mil 41 millones obtenidos en el mismo lapso del año anterior.

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El resultado antes de impuestos también se redujo 32.2%, al pasar de mil 42 millones de pesos a 706 millones.

Por su parte, los impuestos a la utilidad disminuyeron 20.3%, al ubicarse en 228 millones de pesos, frente a los 286 millones reportados en el segundo trimestre de 2025.

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