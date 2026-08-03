El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que será a finales de 2026 cuando anunciará su decisión de contender o no por alguna gubernatura rumbo a los comicios de 2027 e hizo un llamado a respetar los tiempos electorales que estipula la ley.

En conferencia de prensa y junto a la diputada federal de su bancada, Irais Reyes de la Torre, el emecista dijo a medios de comunicación que “no son los tiempos” y que en su momento se hará el anuncio pertinente con la decisión que tome.

“Al final del día la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país. Mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión. No quiero yo adelantarme como lo hacen el resto de personas”, aseveró.

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En marzo de este año, el senador acudió a un foro en la Universidad de Sonora donde, durante el encuentro, un estudiante le preguntó su opinión sobre quienes lo critican por no residir en esa entidad, en caso de que se anime a competir por la gubernatura, a lo que respondió que “ellos han vivido toda su vida en la entidad, y ¿qué chingados esperan para arreglarla?”.

De acuerdo con el Kiosko de EL UNIVERSAL, durante el evento el legislador desató entre los jóvenes gritos de “¡gobernador, gobernador!”, lo que algunos interpretaron como el arranque de una posible campaña.

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Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la “Mañanera el Pueblo” del 24 de marzo que era muy “curioso” que un legislador de Nuevo León buscara gobernar otra entidad: “Tiene derecho, pero está curioso”, expresó.

Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

La conferencia de prensa de este lunes de Colosio Riojas y Reyes de la Torre fue para informar la denuncia que presentaron a Sony ante la Comisión Nacional Antimonopolio, después de que la empresa dio a conocer que a partir de 2028 ya no producirá juegos físicos.

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Luis Donaldo Colosio Riojas también se pronunció sobre la iniciativa del gobierno federal de regular las plataformas digitales y el uso de la inteligencia artificial y señaló que “la prohibición no va a generar mayor escolaridad”.

“Simplemente legislar o prohibir no es reconfigurar el aparato pedagógico mexicano en favor de los estudiantes. Tenemos que reconocer que esta es una falta que como escuela mexicana no pudimos ignorar y necesitamos ver cómo integrar la tecnología a la academia”, consideró.

Además, resaltó que hay una estadística en México que demuestra que desde hace una década el desempeño académico ha bajado, previo a la llegada de los aparatos tecnológicos y las redes sociales.

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