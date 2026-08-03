Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y acusaron que se violentaron sus derechos estudiantiles. Sin embargo, tras no recibir respuesta por parte de las autoridades universitarias, bloquearon Avenida Insurgentes.

En punto de las 12:00 horas, los inconformes se concentraron en la Torre de Rectoría, donde entre consignas como “¡Aspirantes seleccionados no serán burlados!”, “¡Lomelí, Lomelí nos tienes que escuchar!”, “¡Merezco mi lugar, merezco mi lugar!”, “¡Con esfuerzo entré, mi lugar defenderé!”, “¡El folio ya ganamos, lugares respetados!”, demandaron que se respete su lugar en la Universidad Nacional y rechazaron la aplicación del examen de control en modalidad presencial a una semana del inicio del ciclo escolar.

Adicionalmente, los aspirantes afirmaron que, si en última instancia la Máxima Casa de Estudios no revoca la determinación anunciada por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, volverán a realizar la evaluación, sin embargo, pidieron la instalación de una mesa de diálogo con autoridades universitarias.

Lee también Preparan auditoría a empresa de examen de la UNAM; ASF fiscalizará los recursos completa

Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la UNAM se manifestaron en la Torre de Rectoría y posteriormente en Avenida Insurgentes para exigir que se respeten los resultados obtenidos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En entrevista con EL UNIVERSAL, Fernando, aspirante seleccionado para la carrera de Ingeniería Mecánica, quien obtuvo 114 aciertos, asistió a la protesta para exigir que se respete su lugar, “porque no me niego a repetir el examen, pero siento que es una falta de respeto que nos quiten nuestro lugar que ganamos con bastante esfuerzo”.

Con respecto a la aplicación del examen de control anunciado recientemente por la Comisión Técnica, expresó que “se me hace bastante tonto que nos repitan el examen y que acepten a más personas que no pasaron. No me niego a repetirlo, si se llega a la última instancia lo haré, pero no estoy de acuerdo”.

[Publicidad]

Además, aseguró que con dicha decisión se violentaron sus derechos estudiantiles, “porque no están respetando un puntaje que ganamos con esfuerzo. Que revisen nuestras grabaciones del examen y no se detectó ninguna anomalía”.

Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la UNAM se manifestaron en la Torre de Rectoría y posteriormente en Avenida Insurgentes para exigir que se respeten los resultados obtenidos. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

em/apr