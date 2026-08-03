[Publicidad]
Lansing, Michigan. Estados Unidos reportó el lunes sus primeras dos muertes por cyclospora, ambas en Michigan.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.
El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.
Lee también Hallazgo de cyclospora en lechuga mexicana fue un “falso positivo”, dice FDA; sigue investigación por brote de diarrea
El parásito infecta los alimentos que han estado en contacto con heces humanas, sobre todo cuando los productos agrícolas se riegan o se lavan con agua contaminada. Al ingerirlo, provoca una enfermedad intestinal caracterizada por «evacuaciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas», según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Los casos de ciclosporiasis han alcanzado un récord en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido informes de más de 4 mil 100 casos confirmados y están investigando más de 7 mil 400 casos probables en 41 estados. Las autoridades sanitarias federales han señalado que otras «marcas, restaurantes, tiendas o canales de distribución» podrían estar relacionados con el brote a medida que avanza la investigación.
[Publicidad]
Las autoridades sanitarias apuntaron a la lechuga mexicana como posible origen del brote; sin embargo, estudios realizados en México descartaron la presencia del parásito. En otros estados de Estados Unidos se ha apuntado al cilantro o al perejil como posible origen del brote.
ss
[Publicidad]
Más información
Autopistas
Cuánto cuesta la sanción por verificación extemporánea en el Edomex
Nación
Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026 abre registro; ofrece vacantes y talleres gratuitos en las 32 entidades
Metrópoli
Motociclista muere tras chocar con una unidad de transporte público en la GAM; detienen al chofer
Metrópoli
Clara Brugada propone crear una Policía Metropolitana; busca fortalecer la seguridad regional
Noticias
“Merezco mi lugar”: estalla protesta en la UNAM por el examen de control y la polémica por el uso de IA
Noticias
¿Subirán los precios en Estados Unidos? 25 estados demandan a Trump por los nuevos aranceles
Noticias
Capital One cerró las cuentas de Trump por una revisión antilavado: el banco revela la razón tras años de disputa
Showbiz
'Spider-Man: Brand New Day' recauda 360 millones de dólares y rompe el récord de 'Avengers: Endgame'