Lansing, Michigan. Estados Unidos reportó el lunes sus primeras dos muertes por cyclospora, ambas en Michigan.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

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El parásito infecta los alimentos que han estado en contacto con heces humanas, sobre todo cuando los productos agrícolas se riegan o se lavan con agua contaminada. Al ingerirlo, provoca una enfermedad intestinal caracterizada por «evacuaciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas», según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los casos de ciclosporiasis han alcanzado un récord en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido informes de más de 4 mil 100 casos confirmados y están investigando más de 7 mil 400 casos probables en 41 estados. Las autoridades sanitarias federales han señalado que otras «marcas, restaurantes, tiendas o canales de distribución» podrían estar relacionados con el brote a medida que avanza la investigación.

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Las autoridades sanitarias apuntaron a la lechuga mexicana como posible origen del brote; sin embargo, estudios realizados en México descartaron la presencia del parásito. En otros estados de Estados Unidos se ha apuntado al cilantro o al perejil como posible origen del brote.

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