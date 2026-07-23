La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados a muestras de lechuga y agua de la planta Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V. resultaron negativos para la detección del parásito Cyclospora cayetanensis, causante con la diarrea explosiva, así como para la presencia de coliformes fecales, además de cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.

De acuerdo con la dependencia, las pruebas fueron efectuadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Secretaría de Salud explicó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense.

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Precisó que de ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un falso positivo, situación reconocida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en una actualización publicada el pasado 19 de julio.

Entre el 18 y el 20 de julio, personal de Cofepris realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta, acompañado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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Durante la inspección se recolectaron diez muestras de lechuga iceberg, además de cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos, las cuales fueron analizadas.

Por su parte, la empresa presentó evidencia de controles de inocuidad a lo largo de toda su cadena de producción, así como la aplicación de sistemas internacionales de gestión como HACCP, Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF. Asimismo, informó que el riego de los cultivos se realiza por goteo y que el agua utilizada en la planta proviene de pozos propios certificados.

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Por su parte, el Senasica inició contacto con productores de lechuga que abastecen a la empresa para invitarlos a certificarse en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), mientras que la Dirección General de Epidemiología evaluó las condiciones de salud del personal de la planta, sin detectar brotes de enfermedad diarreica ni situaciones que requirieran intervención sanitaria.

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