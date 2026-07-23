Naucalpan, Méx.- Un tráilero embistió a tres vehículos sobre la calle Ferrocarriles Nacionales, en Naucalpan, al perder el control de su unidad.

Los hechos quedaron videograbados en una cámara de vigilancia de un domicilio particular.

En la imágenes se puede observar como el vehículo de carga arrastró una pick up que posteriormente impacta contra una camioneta y ésta a su vez contra un autobús que se encontraba estacionado.

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A causa del choque, uno de los vehículos salió de la vialidad y terminó sobre la banqueta, donde impactó contra el zaguán de una vivienda.

El tráiler quedó atravesado sobre la avenida, impidiendo el paso vehicular.

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El accidente generó la presencia de servicios de emergencia y afectaciones a la circulación en el punto.

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