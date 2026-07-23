Naucalpan, Méx.- Este jueves se cumplen cuatro días del cierre a la circulación en los carriles laterales de la avenida Primero de Mayo, donde personal del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) realiza la reparación de una tubería de agua potable que abastece a la zona industrial del municipio.

La circulación permanece restringida desde el domingo 19 de julio, mientras que los trabajos de excavación y reparación comenzaron el lunes 20 de julio, luego de que se detectó una fuga en una conducción de 10 pulgadas que cruza la vialidad.

De acuerdo con el director de OAPAS, Gregorio Ramos, este jueves concluyó la reparación de la tubería y el personal realiza el relleno y la compactación de la excavación para preparar la reposición de la carpeta asfáltica, prevista para este viernes.

De acuerdo con el director de OAPAS, Gregorio Ramos, este jueves concluyó la reparación de la tubería. Foto: Especial

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"Ya estamos rellenando, estamos compactando, pensando dejar hoy la caja que se necesita para mañana asfaltar", informó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El funcionario explicó que la intervención requirió la instalación de un tramo de 25 metros de tubería de PVC dentro de la conducción existente.

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Durante la excavación también localizaron otra fuga proveniente de una toma de agua de un establecimiento comercial, la cual fue reparada.

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Ramos indicó que la tubería dañada conduce hasta 100 litros por segundo y que, antes de la intervención, la fuga alcanzó un volumen cercano a esa capacidad.

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El director detalló que la ubicación de la fuga complicó la reparación “porque se trata de un tubo de 10 pulgadas que atraviesa la Primero de Mayo a lo largo. En la vía del tren la tubería va encamisada en un tubo de 36 pulgadas para proteger de las vibraciones el tubo de agua. Y para que si hubiera una fuga aflorara afuera del agua de la vía. Entonces con ese razonamiento calculé cuántos años tiene la tubería entre 70 a 100 años.

De acuerdo con el director de OAPAS, este viernes se colocará la carpeta asfáltica y, una vez concluida la limpieza del área, se prevé reabrir la circulación en los carriles laterales de la avenida Primero de Mayo.

vr/cr