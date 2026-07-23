En el marco de la Copa Mundial de Futbol, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró 200 mil 450 productos pirata relacionados con la justa deportiva internacional, por un valor estimado en 32 millones 505 mil 144 pesos.

Entre lo asegurado, están principalmente playeras y artículos deportivos, se informó.

El IMPI dio a conocer que lo anterior son resultados de la estrategia integral para proteger los derechos de propiedad industrial y de autor de productos relacionados con la copa de la FIFA, puesta en marcha por el Instituto.

El IMPI recibió en su buzón de piratería 214 denuncias relacionadas con la Copa. Foto: Especial

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Se aseguró que, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, el IMPI llevó a cabo operativos en diversos puntos de la Ciudad de México así como en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Por otro lado, señaló que se dieron de baja efectiva 325 direcciones URL que retransmitían ilegalmente los encuentros de la Copa Mundial 2026 en diferentes estados de la República, mientras que otras 170 estaban en proceso de atención.

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Lo anterior en seguimiento a procesos que fueron promovidos por el titular de los derechos exclusivos de transmisión del Mundial en México.

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Asimismo, el IMPI recibió en su buzón de piratería 214 denuncias relacionadas con la Copa, de las que el 67% correspondieron a reportes por retransmisión de partidos no autorizados, mientras que el 33 % correspondieron a comercialización de mercancía apócrifa.

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También, se dijo, que se realizaron 550 visitas de verificación en negocios de diversos estados para supervisar el cumplimiento de la legislación aplicable.

vr/cr