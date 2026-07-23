Cuautitlán Izcalli, Méx.- El gobierno municipal retiró los sellos de suspensión temporal de actividades que colocó al centro comercial Luna Parc, tras la caída de una estructura que causó lesiones menores a dos personas el pasado domingo 12 de julio.

Durante diez días, el espacio comercial situado en la colonia Centro Urbano, no pudo tener actividades comerciales hasta que instalaron una estructura de protección peatonal, en el acceso a la plaza, la cual tuvo que tener características específicas a cargo de un Director Responsable de Obra (DRO) acreditado por el establecimiento.

“Con esta determinación, Luna Parc podrá reanudar sus actividades comerciales, al contar con la estructura preventiva requerida para proteger a las personas que ingresen y transiten por la zona cercana a la fachada donde se presentó el incidente que ocasionó lesiones menores a dos personas el pasado domingo 12 julio”, informó el gobierno local.

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Además, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli puntualizó que se trata de una medida de seguridad para resguardar a las y los transeúntes ante el eventual desprendimiento de algún elemento de la fachada, mediante una estructura temporal tipo túnel.

Personal del gobierno municipal verificó que la instalación correspondiera con las características planteadas por el DRO y también revisó la resistencia de la estructura.

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Aún y con el retiro de sellos, Luna Parc no podrá reanudar las labores de rehabilitación de la fachada sino hasta que con un permiso específico, el cual es distinto a la acción de instalación del túnel.

LL