Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, afirmó que de forma histórica se han producido sismos en la Ciudad de México, los cuales, además de provenir del exterior, también son generados dentro de la urbe, en otras palabras, que los epicentros se localizan en la capital.

De acuerdo con el especialista, durante los últimos años la zona poniente, en particular Mixcoac, ha acumulado actividad sísmica y aseguró que esta es la zona más propensa a que ocurran sismos, debido al estado de las fallas geológicas que están en un nivel cercano a su reactivación, producto de los esfuerzos que se generan a lo largo de la Sierra de las Cruces, así como por el crecimiento demográfico de la capital del país, porque hace 40 o 50 años no había la cantidad de población en lo que ahora es Lomas de Plateros, Mixcoac o Barranca del Muerto.

Pero explicó que no es la única franja donde ocurren los movimientos telúricos de baja magnitud o microsismos, pues también se presentan en el oriente, hacia el Lago de Texcoco y de Milpa Alta, una región donde acontecen importantes fenómenos, inclusive algunos de mayor magnitud que los del poniente.

Lee también Anomalías en examen de la UNAM merman confianza de estudiantes; "hicieron trampa y tienen un lugar que no se merecen", señalan

El también académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México precisó que “más que microsismos, le llamamos sismos de baja magnitud y no hay una convención oficialmente establecida al respecto, una definición estándar, oficial, técnica, de estos que tienen magnitud menor a 3 y duran pocos segundos”.

En ese sentido, recordó que tampoco es la primera vez que se reportan sismos en el poniente en los últimos años y aseguró que hay publicaciones que dan testimonio de acontecimientos en 1982 y 1984 en Mixcoac.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc