En medio de la controversia por las anomalías detectadas por el presunto uso de Inteligencia Artificial (IA) durante el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura de UNAM, Ibrain Hernández Rangel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que incidentes como estos merman la confianza y la credibilidad de los aspirantes en los procesos de selección de la Universidad Nacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Hernández Rangel aseveró que el hecho puso en riesgo el prestigio de la Máxima Casa de Estudios, “porque es la institución educativa pública más importante que tiene México y con ello se puso en riesgo la integridad del proceso y de la institución”.

“El informe lo tuvieron que haber hecho desde el momento en el que ellos tenían los resultados y se dieron cuenta de que había anomalías. No debió de haberse dado espacio a la especulación y a que otras personas en el público empezaran a analizar y a cuestionar los resultados. Fue un desacierto de la Universidad salir días después y una respuesta muy tardía”, expuso.

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Examen presencial. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Este examen es la prueba más importante que se hace a nivel nacional y está en juego la educación superior de millones de estudiantes. Es un examen que sabemos que siempre ha sido muy competitivo e incluso puede llegar a ser injusto, pero precisamente por eso la Universidad se lo tuvo que haber tomado con mayor seriedad y rigor técnico”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que, tras la publicación de los resultados de los exámenes, se identificaron cambios abruptos en la distribución de los puntajes. Por ejemplo, en Medicina, donde la media de aciertos incrementó del rango de 59 a 62, registrado entre 2021 y 2025, a 78 en este año y en Actuaría, donde aumentó de 67 a 82, así como también creció considerablemente la cantidad de aspirantes con resultados cercanos al puntaje perfecto.

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Aunque reconoció que estas cifras no demuestran de manera fehaciente la comisión de prácticas fraudulentas por parte de los aspirantes, consideró que sí existe la sospecha fundada de que hubiera podido ocurrir, “porque la UNAM canceló los exámenes de personas que incurrieron en conductas contrarias. Entonces sabemos que las prácticas contrarias estuvieron o fueron parte de las pruebas y fueron anuladas, pero además, que también presentaron denuncias penales contra las personas y las empresas que estaban ofreciendo servicios fraudulentos”.

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Examen único de Licenciatura UNAM. Foto: Archivo

“Sin embargo, aunque la UNAM no ha dicho nada al respecto, está esa duda y es una duda legítima que tiene la ciudadanía y las personas que han estado analizando estos temas y sin duda necesitamos tener una respuesta por parte de la Universidad”, dijo.

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Para el especialista, la decisión de la Máxima Casa de Estudios para realizar el examen de manera virtual tiene argumentos “nobles” y se determinó considerando la realidad social que atraviesa el país, pues gran parte de los aspirantes provienen de diferentes entidades de la República.

No obstante, admitió que la medida también conllevó riesgos, como la posibilidad de cometer prácticas indeseables, “porque no había una persona encargada en el aula o en el espacio en el que se hizo el examen que pudiera supervisar que se estuviera haciendo con normalidad, pero eso no es un reto aislado de la UNAM ni de México. A nivel global la educación está enfrentando estos retos relacionados con la manera en la que interactuamos con la tecnología y sobre todo con la inteligencia artificial”.

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En su perspectiva, los mecanismos de IA que adoptó la UNAM para supervisar y vigilar a los aspirantes durante la realización de las pruebas en línea fueron insuficientes y destacó que éstos deben tener un balance entre la tecnología y el razonamiento humano.

“Si bien los mecanismos de la UNAM pudieron reflejar que hubo personas que actuaron de manera incorrecta, lo que nos dice que funcionaron, no son suficientes, y tan es así que en estos momentos hay un comité que está revisando los resultados por segunda vez y que va a realizar un informe técnico”, expresó.

De acuerdo con él, ante los avances tecnológicos y el desarrollo de la IA, la implementación de exámenes en línea a gran escala tiene que ser una transición paulatina, “pues el cambio que hizo la UNAM este año fue muy abrupto. Hacerlo completamente en línea para todos los aspirantes fue un riesgo y estamos viendo las consecuencias, como que hubiera dudas sobre la legitimidad de los aciertos”.

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“Las instituciones educativas tienen que enseñarnos a utilizar la tecnología, a pensar, pero también a reconocer que hay momentos en donde la única vía consiste en cerrar estos aparatos electrónicos y ponernos a razonar y pensar como seres humanos”, abundó.

En su óptica, desde la educación básica se debe fomentar una cultura de respeto, transparencia, ética e integridad para combatir estas prácticas fraudulentas y que “las personas reconozcan que cualquier lugar que se obtenga mediante una ventaja indebida le quita la oportunidad a otra que sí estudió y que sí respetó las reglas”.

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Para el académico, la UNAM tiene la obligación de actuar con responsabilidad y brindar una respuesta rápida, eficiente y transparente tanto a los aspirantes como a la ciudadanía con la publicación del informe técnico solicitado con miras a trasparentar los resultados.

"La UNAM quedó en lo último para mí", dice joven que no alcanzó puntaje de selección

Campus central de la UNAM. Archivo / EL UNIVERSAL

Jazmín Cristal es una estudiante de 18 años que realizó por primera vez el examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM este año. Su objetivo era estudiar en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), sin embargo, quedó fuera porque le faltaron aciertos para alcanzar el puntaje establecido.

Previo al examen, relató que revisó en todas las plataformas el puntaje mínimo necesario para ingresar a la carrera y era de 90. No obstante, concluida la prueba, le informaron que no había sido seleccionada porque el puntaje mínimo había aumentado a 108 aciertos, con lo que sus 94 aciertos obtenidos resultaron insuficientes.

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Para presentar la prueba, se inscribió a cursos extraordinarios los domingos con el propósito de prepararse y reforzar sus conocimientos. El día del examen, cuenta que se sintió confiada y segura por su desempeño, pero la sorpresa llegó cuando revisó sus resultados y el puntaje mínimo de ingreso había incrementado 18 aciertos.

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“Me sentí tranquila, porque hice lo que pude de mi parte, pero ver que de la nada me subieron 18 aciertos sí se me hizo muy mala onda y siento que fueron muchos aciertos muy rápido”, narró.

Para ella, el presunto uso de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes es injusto, “porque los que sí nos preparamos, los que sí le pusimos el empeño, a lo mejor nos hizo falta, sí, pero a las personas que hicieron trampa siento que tienen un lugar que no se merecen”.

Jazmín admitió que luego de la controversia con los resultados de los exámenes en la UNAM ha perdido la confianza. Por ello, descartó volver a inscribirse en otro proceso en modalidad virtual, “porque la UNAM quedó en mis últimas opciones. La verdad sí me decepcionó que fueron muchísimos aciertos de un día a otro y no, definitivamente la UNAM quedó en lo último para mí”.

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“Yo sé que es un examen donde se compite demasiado, pero sinceramente se me hicieron muchísimos aciertos y sigo sin asimilarlo. Yo con la UNAM, si el examen sigue en línea, no vuelvo a intentarlo. Se me hace muy cansado, porque fueron varias noches de estudio. Iba a los cursos los domingos, llegaba cansada y perdía todo mi día estudiando, a veces ya ni salía para estudiar y se me hizo muy feo”, indicó.

En su opinión, la institución debe retornar a los exámenes en modalidad presencial para evitar prácticas cuestionables y afirmó que sólo así se animaría a realizar otro intento para ingresar a la universidad, “porque la UNAM se destaca por tener a los mejores alumnos. Entonces en presencial no hay forma de que hagas trampa, simplemente se quedan los que de verdad estudiaron, los que de verdad se llevaron en la cabeza los conocimientos”.

“Sería más óptimo para mí. Me prepararía mucho más, pero estaría tranquila con el hecho de que no hay personas haciendo trampa, si no que es mi conocimiento contra el conocimiento de otras personas”, declaró.

"La mayoría de los que se quedaron fue por trampa"

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Alisson es otra aspirante de 18 años que realizó por primera vez su examen para ingresar a la Universidad Nacional. Su intención era ingresar a la carrera de Contabilidad en FES Cuautitlán, pero también fue rechazada porque no alcanzó el número mínimo de aciertos.

El caso es similar. Previo al examen investigó que el puntaje mínimo para el ingreso a la carrera era de 60 aciertos, sin embargo, concluida la prueba, le informaron que había quedado fuera porque éste había incrementado a 74 aciertos y con los 70 que obtuvo no le alcanzaba para asegurar un lugar.

Para realizar la prueba, se dedicó a estudiar de manera autodidacta, por lo que se sentía confiada para aprobar el examen, no obstante, cuando revisó sus resultados, se sorprendió porque el puntaje mínimo se había acrecentado 14 aciertos.

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Para ella, el presunto uso de inteligencia artificial por parte de aspirantes reportado recientemente fue una razón que determinó que fuera rechazada, “porque la mayoría de los que se quedaron fue por trampa y aunque se supone que la página donde se hizo el examen revisaba eso, no funcionó”.

A raíz de las prácticas fraudulentas detectadas durante la aplicación del examen, Alisson desconfía del resultado emitido por la UNAM y aseguró que el supuesto uso de inteligencia artificial pudo beneficiar en gran medida a algunos aspirantes.

Aunque considera que a estas alturas del proceso de selección es imposible dar solución a las múltiples anomalías registradas, confío en que en los próximos años los exámenes se apliquen en modalidad presencial para evitar susceptibilidades, “pues la verdad si yo lo volviera a intentar sería 100% presencial, porque en línea no cambiaría mucho a lo que fue este año”.

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