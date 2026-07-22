Luego de darse a conocer los resultados del examen de ingreso en línea a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunos aspirantes expresaron su inconformidad ante las cancelaciones que se dieron en la aplicación de exámenes.

Recientemente el rector de la universidad, Lomelí Venegas, integró una comisión técnica con expertos y expertas, que se dedicará a revisar los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados del concurso, ante irregularidades.

El rector también informó que tras la publicación de los resultados el pasado 17 de julio, se están atendiendo las solicitudes de revisión de resultados de los aspirantes y la aclaración de evidencias de cancelación de aplicación.

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Examen de admisión UNAM a nivel licenciatura 2026: ¿por qué podrían cancelarte el examen?; consulta aquí las reglas de aplicación. Foto: Imagen generada con IA

Aspirantes a la UNAM convocan a marcha en redes

La comunidad estudiantil convocó a una movilización a través de redes sociales y grupos de alumnos, debido al aumento de más de 20 aciertos por carrera en el puntaje mínimo de este año, así como a las irregularidades que detectaron trampas durante la aplicación de la prueba en línea.

La reunión se tiene planeada para el próximo lunes 27 de julio a las 11:00 horas. En caso de que no haya una solución eficaz este año, se exigirá el regreso definitivo de los exámenes de admisión presenciales, como único mecanismo capaz de garantizar equidad y confiabilidad.

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De acuerdo con la información de la convocatoria, los dos contingentes se reunirán en las salidas del Metro Universidad y en la Avenida Insurgente Sur. La marcha finalizará en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, luego de que ambos grupos se reúnan en el cruce de Av. Universidad y Copilco.

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La comunidad estudiantil convocó a una marcha pacífica este lunes 27 de julio. Foto: Captura de pantalla

"Nos unimos en una sola voz para exigir transparencia, justicia y equidad en los procesos de admisión", se lee en la convocatoria. Los organizadores pidieron a los interesados asistir con una prenda de color azul marino o blanco. "¡Qué se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!", instan.

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*Con información de Ulises Uribe

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