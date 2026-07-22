Tras el accidente automovilístico que terminó con la vida de la actriz Kaylee Hottle, las autoridades del estado de Maryland han dado a conocer nuevos detalles del caso.

La joven, reconocida por su participación en la cinta "Godzilla vs Kong", murió la mañana de este 21 de julio, luego de que el auto en el que viajaba perdiera el control y se impactara contra una alcantarilla.

Ahora, y de acuerdo con información publicada por TMZ, se han dado a conocer las causas del fallecimiento: traumatismo por objeto contundente.

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Según el medio, un vocero de la oficina forense confirmó que la actriz de 18 años sufrió múltiples contusiones, y su muerte fue declarada como accidental.

El medio también confirmó que las investigaciones no han terminado; recientemente se iniciaron pruebas adicionales para determinar si Kaylee tenía alcohol o sustancias al momento del accidente. Sin embargo, los resultados podrían tardar hasta 10 días en completarse.

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Los reportes oficiales destacaron que, tras el incidente, fue encontrada en estado inconsciente. Los equipos de rescate solicitaron apoyo para localizar a la familia y encontrar un traductor, debido a que Kaylee era sorda y se comunicaba mediante lengua de señas.

La joven fue trasladada de emergencia a un hospital, pero al llegar fue declarada sin vida.

Tras confirmarse la noticia, sus padres Joshua y Ketsi Hottle compartieron mensajes de despedida, mientras que sus compañeras de reparto Millie Bobby Brown y Rebecca Hall también expresaron su tristeza por la pérdida de la actriz.

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