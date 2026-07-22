Una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes frente al mar fue la imagen que Ketsi Hottle eligió para despedirse de su hija Kaylee, actriz de "Godzilla vs. Kong", quien falleció a los 18 años en un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.

La madre de la joven publicó en su cuenta de Instagram la postal en la que Kaylee aparece con una blusa de rayas y lentes, mientras ambas miran hacia la cámara. Además, compartió un video de casi cuatro minutos de duración en el que se comunica con sus seguidores mediante Lengua de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés), mientras no puede contener el llanto.

"Fue un privilegio ser tu madre", escribió junto a la publicación.

Lee también Muere Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs Kong", a los 18 años

Además del homenaje, personas cercanas a Kaylee abrieron una campaña en GoFundMe para solicitar apoyo económico y cubrir gastos como comidas para sus seres queridos, servicios funerarios y otras necesidades urgentes

"En momentos como este, incluso pequeños gestos de apoyo pueden marcar una gran diferencia mientras la familia de Kaylee atraviesa los días posteriores a su pérdida. Su generosidad ayudará a aliviar parte de las cargas que enfrentan y permitirá que puedan concentrarse en honrar la memoria de Kaylee y apoyarse mutuamente", se lee en la página.

[Publicidad]

Lee también Rosalía se disculpa con los argentinos, luego de compartir un video donde eran ofendidos: "ni leí lo que ponía"

¿Qué le sucedió a Kaylee Hottle?

Fue el padre de la joven, quien interpretó a Jia en "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla x Kong: The New Empire", quien confirmó la noticia de su fallecimiento a través de un video publicado en Facebook.

"Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar", escribió al explicar que viajaba de Texas a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija el martes 21 de julio.

[Publicidad]

Lee también Belinda niega enemistad con Kenia Os; pide que se deje de alentar la confrontación entre mujeres

La actriz, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, viajaba junto a otros dos acompañantes en un automóvil que se salió del camino y cayó en una zanja. Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido un factor que contribuyó a la colisión, luego de que el vehículo impactara contra una alcantarilla.

Kaylee fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. El conductor, de 19 años, sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el tercer acompañante rechazó recibir atención médica en el lugar.

[Publicidad]

El accidente continúa bajo investigación por parte de las autoridades del condado de Frederick.

Lee también "La banda" se une para defender la chamba