La muerte de Kaylee Hottle, actriz conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, conmocionó a varios de sus seguidores. La joven de 18 años perdió la vida tras un accidente automovilístico, hecho que fue confirmado por su padre y que provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales.

La noticia también llevó a miles de usuarios a recordar la trayectoria de la actriz y a revivir la última publicación que dejó en Instagram, un mensaje dedicado a sus seguidores que hoy adquiere un significado especial.

Kaylee Hottle (2007 - 2026). Fotos: Instagram, vía @youngentmag

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¿Qué pasó con Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong?

La mañana de este martes 21 de julio, Joshua Hottle, padre de la actriz, informó durante una transmisión en vivo el fallecimiento de su hija. Horas después confirmó al medio especializado TMZ que el deceso ocurrió tras un accidente automovilístico registrado en el estado de Maryland.

De acuerdo con esa información, el padre de la joven tuvo que trasladarse desde Texas hasta Maryland para realizar los trámites correspondientes y reclamar el cuerpo de su hija.

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¿Cuál fue la última publicación de Kaylee Hottle en Instagram?

Tras darse a conocer la muerte de la joven, usuarios comenzaron a visitar su perfil de Instagram, donde acumulaba más de 50 mil seguidores pese a mantener una actividad limitada en la plataforma.

Su última publicación fue realizada el 20 de noviembre de 2021. En ella compartió una imagen de Jia, el personaje que interpretó en Godzilla vs. Kong, para anunciar que participaría en una edición de la Comic-Con de Nueva Inglaterra.

Junto a la fotografía escribió un breve mensaje para quienes esperaban conocerla durante el evento: "¡Estoy muy emocionada de conocerlos a todos en Nueva Inglaterra pronto!"

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Esta fue la última publicación de Kaylee Hottle en Instagram. Foto: Captura de pantalla

Con el paso de las horas, esa publicación se convirtió en un espacio donde seguidores comenzaron a expresar sus condolencias.

Los mensajes que dejaron los fans tras la muerte de Kaylee Hottle

Después de confirmarse el fallecimiento de la actriz, la sección de comentarios de su última publicación se llenó de mensajes de despedida y reconocimiento a su trabajo dentro de la franquicia de Godzilla vs. Kong.

Entre las reacciones que más llamaron la atención destacaron frases como: "Kong está muy triste. Descansa en paz", "Dios mío... Esto es muy triste. Descansa en paz" y "Se te echará mucho de menos".

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- Con información de Mariana Lebrija

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