El imperio de Godzilla x Kong somete a la taquilla

Los Ángeles.— Godzilla x Kong: the new empire fue la película más taquillera en Norteamérica este fin de semana al recaudar 80 millones de dólares en 3 mil 861 cines, según estimados difundidos ayer.

La película de Warner Bros sobre le pelea entre los monstruos Godzilla y King Kong se apuntó el segundo mejor estreno en lo que va de año, justo detrás de los 81.5 millones que ganó Dune: part 2.

Según las proyecciones, Godzilla x Kong: the new empire no iba a recaudar mucho más que 50 millones de dólares.

Ghostbusters: frozen empire, la favorita de la semana pasada, quedó segunda al recaudar 15.7 millones de dólares para un acumulado de 73.4 millones.

Dune: part two sigue fuerte en su quinta semana, quedando de tercera con 11.1 millones de dólares y un total local de 252.4 millones.

Otra película parecida, Godzilla vs. Kong (de Warner Bros y Legendary) tuvo un fin de semana inicial de 48.5 millones de dólares, lo cual es poco en comparación, pero es bastante si se toma en cuenta que era en medio de la pandemia y que fue estrenada simultáneamente por HBO Max.

La versión más reciente tuvo el estreno más grande de la franquicia MonsterVerse. Godzilla recaudó 93.2 millones de dólares en 2014.

Otras películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

4: Kung Fu Panda 4, 10.2 millones de dólares; 5: Immaculate, 3.3 millones; 6: Arthur the King, 2.4 millones; 7. Late night with the devil, 2.2 millones; 8: Tillu Square,1.8 millones; 9: Crew, 1.5 millones; 10 Imaginary, 1.4 millones de dólares.