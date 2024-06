Marca Registrada busca inspirar y conectar con la realidad en “THE GOAT”

En las canciones de Marca Registrada, las penas se curan entre alcohol y otros excesos, pero para Fidel Castro, vocalista y compositor del grupo, eso se está alejando de su realidad. Su objetivo es entregarle al público lo que pide.

“Les canto lo que ellos quieren, les interpreto lo que ellos quieren. Es como si me dijeras por qué canto que traigo un tostón arriba del convoy; yo jamás he traído un tostón arriba del convoy. Son composiciones que son para la gente, no algo que nosotros practiquemos”, cuenta Fidel en entrevista para EL UNIVERSAL.

En su nuevo disco, que se estrenó hoy en todas las plataformas, se reiteran frases que él y su banda tienen como insignia. Estas no son solo historias para su público, sino convicciones con las que buscan trascender.

“Queremos consolidarnos como un ejemplo a seguir en la música para otros artistas, pero también ser un ejemplo para los jóvenes. Que ellos nos vean como un ejemplo de que se puede llegar a donde uno se propone. Mostrar el hambre, mostrar que siempre tenemos hambre aunque hayamos comido pasteles grandes”, asegura el cantante de 30 años.

Sin embargo, incluso dentro de esa búsqueda de inspiración, hay consignas como “Yo siempre gano, no nací para perder”, que distan de la realidad, pues tanto Fidel como el grupo se han encontrado con obstáculos a lo largo de su trayectoria.

“Como persona, yo sé perder. Cuando pierdo, aprendo, y es una lección que viene desde casa, son valores que aprendí con mi familia. Pero al público no le puedes vender un perdedor, los tengo que inspirar para ganar”, explica.

“THE GOAT” es el título del disco que lanzó el grupo de regional mexicano. Si bien, en su traducción literal significa “La cabra”, es un acrónimo en inglés que significa 'Greatest Of All Time', con el que normalmente se define a las grandes estrellas del deporte, la verdadera inspiración del líder de Marca Registrada.

“Yo en realidad no quería ser cantante, yo quería ser futbolista. Mi principal inspiración en la vida siempre ha sido Cristiano Ronaldo: su disciplina, su trabajo, como eso lo ha llevado a donde está. Ahora sí, me he enamorado de mi profesión, de ser cantante, y es algo que nunca voy a dejar. Pero eso que a mí me ha transmitido el deporte, busco hacerlo ahora con la música”, detalla el vocalista.

Además de explorar las temáticas que creen que interesan a su público y ofrecer un mensaje inspiracional, el grupo decidió diversificar su música explorando el trap.

“Tratamos de hacer algo diferente. Jamás se van a esperar que yo aviente un trap. Ya hemos hecho romántico, electro, corridos tumbados, felices. Queremos seguir explorando lo que nos gusta”, asegura Fidel.