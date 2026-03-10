El reconocido historiador Ricardo Pérez Montfort falleció la tarde de este martes a los 72 años.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes del Colegio de México, y confirmada, posteriormente, por la Revista de la Universidad y la Facultad de Filosofía y Letras.

Lamentamos el sensible fallecimiento del doctor Ricardo Pérez Montfort, destacado historiador e investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (@ciesas). Fue miembro externo de la Comisión Dictaminadora de nuestra institución de… pic.twitter.com/288Y0LzWgs — El Colegio de México (@elcolmex) March 10, 2026

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM lamenta el sensible fallecimiento del doctor Ricardo Pérez Montfort, querido profesor de la #ComunidadFilos. Descanse en paz. pic.twitter.com/6EQMRwUXaP — Filosofía y Letras UNAM (@filos_unam) March 10, 2026

Lee también Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Pérez Montfort fue uno de los historiadores y académicos más destacados del país, reconocido principalmente por su capacidad para entrelazar la historia política con la historia cultural y la vida cotidiana.

Su trabajo ha sido fundamental para entender cómo se construyeron los estereotipos de "lo mexicano" durante el siglo XX.

A diferencia de la historia tradicional que suele enfocarse en los grandes héroes o en las instituciones, Pérez Montfort dedicó su carrera a entender cómo se construye la "identidad" y de qué manera los estereotipos, como el charro, la música de mariachi o el cine de oro, fueron moldeados por el Estado para crear una imagen unificada de lo mexicano durante el siglo XX.

Su metodología fue interdisciplinaria, pues utilizó el cine, la fotografía, la música y la literatura como espejos donde se refleja la realidad social.

Uno de sus mayores legados es la biografía sobre Lázaro Cárdenas. En esta obra, Pérez Montfort logró desmitificar al general para presentarlo en toda su complejidad humana y política, situándose en el centro de las transformaciones del México moderno.

Más allá de los archivos, el historiador fue también un apasionado del son jarocho y de los ritmos del Caribe.

Lee también Lanzarán libro-homenaje al historiador Ricardo Pérez Monfort