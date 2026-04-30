Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, ha compartido momentos con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y otros delitos.

El domingo 12 de enero de 2025, tras la presentación del informe de los primeros 100 días de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, López Beltrán saludó al gobernador sinaloense y se tomaron una fotografía juntos, misma que compartió el mandatario estatal en sus redes sociales.

“Siempre es un gusto coincidir con nuestro compañero @amlopezbeltran. Seguimos avanzando en el gran legado del mejor presidente @lopezobrador_, en unidad, junto a la primera presidenta @Claudiashein, por el segundo piso de la Cuarta Transformación”, publicó Rocha Moya horas más tarde.

Lee también Los Chapitos, clave en elección de gobernador

En la fotografía, se observa a ambos políticos frente al templete instalado en el zócalo de la Ciudad de México y frente a Palacio Nacional. “Andy” Manuel López Beltrán se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y no tener presencia en todos los eventos de Morena, de hecho, tampoco usa redes sociales ni suele hacer apariciones con políticos.

Sin embargo, en diciembre de 2024, durante el cierre de gira nacional de Morena se anunció la meta de 10 millones de afiliados para 2025. En la Plaza de las Tres Culturas, López Beltrán pidió la ayuda a todos los simpatizantes para consolidar el partido y crear comités morenistas en todas las secciones de México. También anunció la credencialización a todos los ciudadanos que quieran convertirse en “protagonistas del cambio verdadero”.

Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya. Foto: Especial

Andy entrega credencial de Morena a Rocha Mayo

En febrero de 2025, el hijo de AMLO entregó personalmente la credencial del partido a políticos como los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Murat Hinojosa. El 15 de febrero, asistió a Sinaloa para entregarle la credencial al gobernador y se tomaron otra fotografía juntos.

“Reafirmo mi compromiso con la Cuarta Transformación, impulsada por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con la visión y firmeza de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Es un gusto recibirte en Sinaloa, mi querido Andrés Manuel López Beltrán, y recibir mi credencial de afiliación. Seguimos trabajando con convicción y humanismo, poniendo siempre al pueblo en el centro de las decisiones”, dijo Rocha Moya.

Lee también Acusa EU a Rocha y 9 funcionarios por tráfico de drogas

En su cuenta de X, el mandatario estatal expresó que con el tiempo, el anhelo de un país más equitativo, se transformó en una lucha incansable por el bienestar de todas y todos: “Paso a paso, este movimiento ha crecido hasta sumar a millones de mexicanas y mexicanos que hoy seguimos construyendo un futuro fundamentado en la honestidad, la justicia y la democracia”.

Ayer, Rubén Rocha rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en su contra y aseguró que es un ataque al “movimiento de la Cuarta Transformación” y expresó “que no va a pasar nada” a pesar de la acusación que se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y que ahora es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, la gestión de López Beltrán se ha visto opacada por escándalos de sus viajes y lujos que contrastan con la austeridad pregonada por su partido. Sus giras por el país también se han visto marcadas por un distanciamiento con la todavía presidenta del partido, Luisa María Alcalde, a quien tampoco acompañó en sus recorridos por los 32 estados que hizo durante 2025.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em