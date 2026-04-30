De acuerdo con la acusación que hizo pública el Departamento estadounidense de Justicia, Los Chapitos jugaron un rol clave en la elección, en 2021, de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, al presuntamente secuestrar, intimidar y robar boletas, entre otras acciones, para garantizar el triunfo del candidato.

La acusación señala que, a principios de ese año, Rocha Moya se reunió con líderes de Los Chapitos, incluyendo a Iván y Ovidio Guzmán. Este último está ya en poder de la justicia estadounidense y firmó un acuerdo de culpabilidad que incluye cooperación con las autoridades en otros casos.

De acuerdo con la acusación, en dicha reunión Iván y Ovidio “prometieron que Los Chapitos asegurarían que Rocha Moya ganara la elección. A cambio, Rocha Moya prometió que, de ser elegido, aseguraría que funcionarios afines al tráfico de drogas de Los Chapitos fueran colocados en posiciones de autoridad en el gobierno de Sinaloa”.

Lee también Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza

Otro de los acusados, Enrique Díaz Vega, habría entregado a los líderes de Los Chapitos una lista de los contrincantes de Rocha Moya y sus direcciones, para que los miembros del cártel pudieran “intimidarlos y obligarlos a retirarse de la contienda”.

La acusación afirma que el cártel, en efecto, “secuestró” a oponentes de Rocha Moya y “los intimidó” para que abandonaran la contienda.

Los líderes de Los Chapitos ordenaron directamente a sus miembros y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya para garantizar el resultado. El día de la elección, señala el documento judicial, por órdenes de Iván Guzmán, “sicarios del cártel robaron boletas y urnas del partido opositor”.

Lee también ¿De qué acusan al gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa en EU?; ¿qué sentencia les corresponde?

“Los oficiales también observaron a individuos en los centros de votación armados con pistolas y tablas (paddles) para golpear a los votantes como una táctica para intimidarlos y obligarlos a votar por los candidatos favorecidos. Los oficiales no intervinieron, como fueron instruidos”, indica el documento.

Una vez que Rocha Moya resultó electo, detalla, él y el senador Enrique Inzunza Cázarez se reunieron con los líderes de Los Chapitos. Allí se señaló que el gobernador se “aseguraría de que Los Chapitos tuvieran el control sobre la Policía Estatal de Sinaloa, lo que permitiría a Los Chapitos llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de interferencia por parte de las fuerzas del orden estatales”.

Como parte del trato, de acuerdo con la acusación, “integrantes de Los Chapitos también se coordinaron con oficiales locales y estatales corruptos, incluyendo a José Antonio Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, “para identificar y arrestar enemigos y no miembros de Los Chapitos, ostensiblemente para apoyar la percepción pública de que Rocha Moya y su administración mejoraron la ley y el orden en Sinaloa”.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.