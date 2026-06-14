Diputadas federales del PAN exigieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, designar a la brevedad a la titular de la Secretaría de Mujeres.

A través de un comunicado afirmaron que la creación de la Secretaría de las Mujeres "fue el pretexto perfecto para acomodar una posición política como Citlalli Hernández y que cuando ya no les resultó necesario, la trasladaron a la dirigencia de Morena".

Afirmaron, además, que las mujeres ya dejaron de ser una prioridad para la 4T y para Claudia Sheinbaum.

Lee también Copppal exhorta a candidatos en Perú a reconocer resultados electorales; "ser demócrata implica respetar las reglas del juego", dicen

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido”, aseveró la diputada del PAN, Paulina Rubio.

Explicó que mientras no exista una titular, no hay una dirección ni una política focalizada, así como especializada en la protección y atención a las mujeres, algo que no ha ocurrido en dos meses.

[Publicidad]

"El PAN repudia y condena que la primer presidenta mujer, aquella que dijo haber roto el techo de cristal, tenga en el absoluto abandono y olvido el trabajo de la Secretaría de las Mujeres", puntualizó.

Lee también Comisión Permanente se alista para ratificar a Jennifer Krystel Castillo en el SAT; esta es la agenda legislativa de la semana

La diputada Laura Álvarez Soto, también del PAN, lamentó que en este país a las mujeres las sigan matando, desapareciendo, violentando y continúen padecido las brechas de desigualdad.

[Publicidad]

“Condenamos que estemos a punto de cumplir dos meses y no exista una titular responsable de la política de la mujer”.

Laura Álvarez se unió al llamado del GPPAN para exigir una persona titular de la Secretaría de las Mujeres que se quede en el cargo y vea por sus demandas legítimas.

Lee también “Morena no es invencible”, asegura Añorve; vaticina “caída libre” en el oficialismo

[Publicidad]

“No más cuotas, no más designaciones como pago político, sino verdaderos perfiles que atiendan las causas y se dediquen a trabajar por política pública”.

Las panistas coincidieron que a las mujeres de México "no se les ve ni se les escucha": "Quedó demostrado en la más reciente marcha previo al mundial con las madres buscadoras que en vez de atenderlas, les aventaron granaderos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov/LL