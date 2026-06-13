La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional Elecciones de este partido político, Citlalli Hernández, se reunieron con morenistas en Nuevo León, de cara a la elección de 2027.

Mediante X, Hernández explicó que la reunión fue "para fortalecer la unidad y el trabajo territorial de cara al próximo proceso electoral. Cuando hay principios y organización, hay transformación".

La extitular de la Secretaría de las Mujeres, la cual lleva 58 días sin alguien a cargo después de su renuncia, agregó que Movimiento de Regeneración Nacional continúa "creciendo desde abajo, con el pueblo y para el pueblo".

Reunión de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, con morenistas en Nuevo León. Foto: X @CitlaHM

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"Respaldando el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y combatiendo la corrupción de representa el MCPRIAN en el estado. ¡Avancemos en defensa de la soberanía nacional", concluyó.

Entre los asistentes estaba la extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, que renunció el pasado 7 de mayo con el fin de contender internamente por la candidatura a la gubernatura de dicho estado.

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El 12 de junio, Montiel y Citlalli Hernández acudieron a Guerrero para celebrar una reunión con alcaldes y diputados. Entre los presentes estaba Esthela Damián, exconsejera jurídica del ejecutivo federal, quien, al igual que Clouthier, renunció a su puesto con la finalidad de participar para ser candidata a gobernadora por Morena.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en una reunión en Guerrero. Foto: X @A_MontielR

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