El próximo martes 16 de junio se cumplirán dos meses de la salida de Citlalli Hernández Mora al frente de la Secretaría de las Mujeres. Desde entonces, la "histórica" dependencia creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su gobierno, sigue sin titular.

La renuncia de Hernández Mora fue informada por la misma Presidenta el pasado 16 de abril, argumentando su integración a las filas de Morena. Ese mismo día, la exsecretaria de las Mujeres fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda rumbo a las elecciones del 2027.

Luego de un mes sin nadie al frente de la dependencia federal, el 18 de mayo pasado, la presidenta Sheinbaum garantizó que ya tenía definida a la persona que relevaría a Citlalli Hernández. Durante su conferencia matutina se comprometió a que en esos mismos días haría pública la designación.

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Citlalli Hernández Mora, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Foto: Especial

Durante el anuncio de su creación en el 2025, se dijo que la primera Secretaría de las Mujeres implicaba el reconocimiento a la desigualdad histórica entre hombres y mujeres y que esto era ejemplo de la "prioridad" que el Gobierno de México daba al tema.

La Secretaría de las Mujeres ha sido la única dependencia federal en el gobierno de Sheinbaum que tarda casi dos meses sin que alguien tome las riendas. En sus otros cambios de Gabinete, la designación de secretarios de estado fue muy pronta, en el mismo día o días después con videos posteados en redes sociales.

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La página oficial de la dependencia también sigue en el olvido, aún aparece el rostro de Hernández Mora y su cargo como "secretaria de las Mujeres". En el mismo directorio aparecen los cargos de otras siete personas que integran la Secretaría.

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La Presidenta de México y la exsecretaria de las Mujeres han defendido el funcionamiento de la institución acéfala, pese a que ninguna otra dependencia está en las mismas condiciones.

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“Ahí está Elvira Concheiro, Ingrid Gómez, que las dos son muy buenas y un equipo que está trabajando en los Centros Libres, las Tejedoras de la Patria y el programa que seguimos con la Secretaría de las Mujeres”, justificó Sheinbaum Pardo el pasado 18 de mayo.

Ante las críticas del tema, la ahora presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, expresó en redes sociales que la dependencia no era "una sola persona" y que existe una encargada de despacho, un Plan Anual, metas y planificación, aunque no mencionó quién es la persona encargada de las labores de la titular.

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